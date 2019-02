Rund 80 Lifte und 200 Loipenkilometer in der Wintersport-Arena Sauerland

Brilon-Totallokal: Stabile Wintersportverhältnisse trotz vorübergehender Wettermilderung

brilon-totallokal: Nach fast zwei Wochen wunderbaren Winterwetter zeigen sich die kommenden Tage etwas milder. Der Naturschnee wird sich etwas reduzieren, die Angebote in den beschneiten Skigebieten bleiben weitgehend stabil. Am Wochenende werden sich weiterhin rund 80 Lifte drehen und um die 200 Loipenkilometer gespurt sein.

Ski alpin

In den beschneiten Skigebieten liegt eine bis zu 80 Zentimeter hohe Decke aus technisch erzeugtem Schnee. Die Schneedecken sich fest gefroren. Darum sind die Wintersportbedingungen trotz leichten Niederschlägen bis einschließlich Freitag gut bis sehr gut. Samstag werden die Pisten weicher sein, dann ist mit überwiegend guten Bedingungen zu rechnen. Ab Montag lassen frostige Temperaturen die Schneedecken wieder fest werden.

Die Naturschneeskigebiete melden zurzeit bis zu 40 Zentimeter Schnee. Ab Samstag wird sich die Zahl der dort geöffneten Pisten etwas reduzieren. Die Wintersportbedingungen sind dann teils noch gut. Insgesamt sollen am Wochenende um die 80 Lifte laufen.

Rodeln

Zurzeit laufen 13 Rodellifte, fast ausschließlich an den beschneiten Rodelpisten. Bis zum Wochenende werden noch einige hinzukommen. Die Schneedecke auf den Naturschneehängen und in der Landschaft wird sich reduzieren. Rodeln wird außerhalb der beschneiten Rodelpisten nur noch teilweise möglich sein.

Langlauf

Bis einschließlich Freitag finden Langläufer gute Bedingungen vor. Der Boden ist tief gefroren, sodass die leichten Niederschläge wenig Auswirkungen haben. Ab Samstag sind gute Bedingungen nur noch auf den Bergen vorhanden. In mittleren Lagen und auf offenen, windanfälligen Flächen ist der Langlauf teils eingeschränkt. Ab Sonntag nachlassen die Niederschläge. Ab Montag soll wieder Frost aufziehen und die Schneelagen stabilisieren.

Das Skilanglaufzentrum Westfeld im Stadionbereich auf 80 Zentimeter technisch erzeugtem Schnee eine sechs Kilometer lange Loipe Skating und klassische Technik gespurt. Dieser Snow Park ist modelliert und bietet einige technische Ansprüche.

Übers Wochenende sollen voraussichtlich um die 200 Loipenkilometer gespurt sein. Detaillierte Informationen finden Langläufer jeden Morgen aktuell online.

Wetter

Bis Freitag melden die Wetterdienste Temperaturen etwas über null Grad und feuchte Witterung. In der Nacht zu Samstag nehmen die Niederschläge zu. Der Samstag und der Sonntag sind ähnlich mild und nur leicht trockener. Ab Montag zieht erneut Frost auf, der auch Schneefall mit sich bringt. Damit werden sich die Wintersportangebote erneut verbessern.

Nostalgie-Skirennen

Wenn die Neuastenberger die „alten Latten“ vom Dachboden holen, dann ist es wieder Zeit für das Nostalgie-Skirennen im Winterberger Ortsteil. Auf die wintersportliche Zeitreise geht es am 10. Februar 2019. Damen in langen, wallenden Röcken und Herren in Kniebundhosen, mit Schiebermützen oder Filzhüten auf den Köpfen verwandeln die Postwiese in eine mehr als 100jährige Kulisse. Ein Riesenspaß für hunderte Zuschauer, die das Spektakel beobachten. Die alten Bretter mit Riemenbindung verlangen den Skifahrern einiges an Können und Geschicklichkeit ab. Tor- und Hindernisrennen durch Haselnussstangen und Paar-Sprünge über die selbst gebaute Naturschanze machen auch die 17. Auflage des Nostalgie-Skirennens zu einer echten Kultveranstaltung.

Veranstaltungen:

08.02. Warsteiner-Firmen-Flutlichtskilauf im Skigebiet Willingen

10.02. 17. Nostalgie Skirennen im Skidorf Neuastenberg

– 17.02. FIS-Weltcup-Skispringen, Mühlenkopfschanze in Willingen

17.02. Siuerlänner Skiloap, über den Rothaarkamm vom Rimberg nach Grafschaft-Schanze

– 10.03. Deutsche Snow Volleyball Meisterschaft in Willingen – 24.03. FIS-Snowboard Weltcup im Skiliftkarussell Winterberg

Quelle: Susanne Schulten, Wintersport-Arena Sauerland

