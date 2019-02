Sensburg: Erhöhung der Betreuervergütung auf einem guten Weg

Brilon-Totallokal: Nach langen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern konnte Einigkeit über eine angemessene Erhöhung der Vergütung beruflicher Betreuer erzielt werden

brilon-totallokal: Berlin/ Hochsauerlandkreis. Dies berichtet der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. „Dies ist auch eine gute Nachricht für die Betreuungsvereine im Hochsauerlandkreis, mit denen ich bereits in den vergangenen Jahren in einem engen Austausch zu diesem Thema gestanden habe“, so Sensburg.

Der nun vom Bundesjustizministerium vorgelegte Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung sieht eine entsprechende Erhöhung der Betreuervergütung um 17 Prozent vor. Damit ist der Startschuss für das Gesetzgebungsverfahren gegeben. Der Gesetzentwurf sollte nun zügig im Deutschen Bundestag beraten und verabschiedet werden.

„Der vorliegende Gesetzentwurf zeigt nach vielen Gesprächen mit den Bundesländern nun eine tragfähige Lösung für ein drängendes Problem auf. Viele selbstständige Berufsbetreuer und Betreuungsvereine brauchen und verdienen eine angemessene Erhöhung ihrer Vergütung. Für große Teile der Betreuungspraxis ist es ‚fünf vor zwölf‘. Qualifizierte Betreuer sichern vielen Menschen mit Einschränkungen ein Maximum an Selbstbestimmung. Das muss angemessen finanziert werden“, so Sensburg.

BU.: Die Betreuervergütung war auch ein Thema beim Austausch zwischen MdB Patrick Sensburg und der Lebenshilfe Hochsauerlandkreis.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon