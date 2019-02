Anmeldezeiten Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Brilon-Totallokal: Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig befindet sich mitten auf dem Weg zur Digitalisierung

brilon-totallokal: Mittlerweile sind die regulären Klassenräume am Hauptstandort mit digitalen Tafeln ausgestattet. Gleiches gilt ab dem kommenden Schuljahr für den Standort Bestwig. Neue Sachverhalte können den Schülerinnen und Schülern so durch verschiedenste Medien begreifbar gemacht werden. Vom handschriftlichen Anschrieb über Dokumente, Bilder, Präsentationen, Internetseiten und Videos werden Inhalte lebendig und der Unterricht kommt der Wirklichkeit wieder ein Stück näher. Jeder Unterrichtsstand kann abgespeichert und später weiter genutzt werden. Auch durch das Nutzen, Verändern und programmieren von Apps und der Auseinandersetzung mit dem World Wide Web lernen die Schülerinnen und Schüler einen verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit den Medien, die ihnen tagtäglich rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Durch Vernetzung können Schüler interaktiv über Notebooks, Tablets und Smartphones mit den Boards arbeiten, Arbeitsergebnisse in Gruppen oder im Plenum anschaulich präsentieren und gemeinsam verändern. Gerade die Fähigkeit der vernetzten Zusammenarbeit begleitet die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in die Wirklichkeit der Berufswelt des 21. Jahrhunderts und bereitet sie auf die veränderten Anforderungen vor.

Die Anmeldezeiten sowohl für den Hauptstandort Olsberg als für den Teilstandort Bestwig beginnen dieses Jahr am Montag, 25. Februar, und enden am Freitag, 08. März. Schulleitungsmitglieder stehen jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr zur Verfügung. Ebenfalls an beiden Standorten kann der Mittwochnachmittag am 27. Februar von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Anmeldung genutzt werden.

Ausgeschlossen sind jedoch der 01. März und der 04. März (Rosenmontag).

Mitzubringende Unterlagen: Letztes Grundschulzeugnis, Empfehlung der Grundschule, Anmeldebogen der Grundschule in vierfacher Ausfertigung und die Geburtsurkunde.

Gern kann das auf der Homepage zur Verfügung gestellte Anmeldeformular soweit wie möglich im Vorfeld ausgefüllt werden: www.sekundarschule-olsberg.de

Quelle: i.A. Jutta Albaum, Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon