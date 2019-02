Filzen wie im Mittelalter

Brilon-Totallokal: Stricknachmittag im Museum Haus Hövener

brilon-totallokal: Am 20. Februar von 14 bis 17 Uhr lädt das Museum Haus Hövener alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem gemütlichen Stricknachmittag ein. In geselliger Runde können Gäste eigene Filzschuhe für die kalte Jahreszeit fertigen.

Vor über 600 Jahren gründete sich in Brilon die Bruderschaft der Pelzer, Tucherer und Schneider. Aus Fellen und Textilien aus der Umgebung stellten die Handwerker Kleidung für die Stadtbevölkerung her und verkaufte diese im Gildehaus, dem heutigen Rathaus in Brilon. Eine lange Tradition also, woran Namen wie die Gerberstraße heute noch erinnern.

Zusammen mit Interessierten möchte das Museum Haus Hövener nun beweisen, dass die Brilonerinnen und Briloner auch heute diese Tradition und Handwerkskunst beherrschen. Unter fachkundiger Anleitung durch dieMuseumsmitarbeiterin Mechthild Abeler stellen wir handgemachte Filzschuhe und –pantoffeln her, die die Füße auch bei den derzeitigen Temperaturen schön warm halten. Interessierte können Wolle bei Lena Diekmann (Lena’s Deko-Stübchen) direkt am Geschichtsbrunnen hinter dem Rathaus kostengünstig erstehen. Ein Nadelspiel Nr. 8 ist dann in das Museum Haus Hövener ab 14 Uhr mitzubringen und in schöner Atmosphäre bei einem Kaffee beginnt die Strickstunde dann.

Eine Anmeldung ist unter 02961 963 99 01 erforderlich. Die Teilnahme ist dabei kostenlos.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

