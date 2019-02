Krankenhaus Brilon: Sanierung Bettenhaus

Brilon-Totallokal: Anfang 2018 Idee zur zukunftsorientierten Neustrukturierung der Pflege im Bettenhaus.

brilon-totallokal: Patient und Personal stehen von Beginn an im Mittelpunkt der Überlegungen. Intensive Planung bis zur Genehmigung bei der Baubehörde und dem Gesundheitstamt bis Mitte 2018. Mitte 2018 Fortführung der Baumaßnahmen in den begonnen 8 Patientenzimmern inkl. der neuen Bäder. Als Vorbedingung für die funktionale Neustrukturierung in den zukünftigen Baumaßnahmen bis 2022 wurden zeitgleich die 6 Unreinräume in allen Geschossen vorzeitig saniert.

November 2018 Beginn der Teil-Baumaßnahme „Mittelspange“ mit der Neuorganisation der Räume „Dienstplatz, Arbeitsraum rein und Personalaufenthalt“ .

Sanierung der gesamten

maroden technischen Installation, Abbruch, und statische Abfangung von Wänden.

Abschluss der Arbeiten Januar 2019

Zusätzlich fand die Erneuerung der Installationen im Erdgeschoss und eine energetische Sanierung der Fassade mit dem Austausch der alten Fensteranlagen und eine brandschutztechnische Ertüchtigung statt.

Quelle: Jens Göllner, Ruge + Göllner gmbh

