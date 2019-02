Elleringhausen vor dem Ell-Exit

Brilon-Totallokal: Große EKG Karnevalsparty

brilon-totallokal: Der Brexit ist derzeit in aller Munde, doch auch Elleringhausen geht in die Eigenständigkeit: Der Ell-Exit steht bevor. In der bisherigen Kernstadt Olsberg dreht sich alles im Kreis – rund geht es um den neuen Kreisel – anders in Elleringhausen: da soll es geradeaus in die Monarchie gehen!

Am Samstag, 23. Februar 2019 ist es soweit: In Elleringhausen steigt wieder die EKG Karnevalsparty in der Schützenhalle. Um 19.03 Uhr öffnen sich die Türen für die Gäste, das Programm beginnt um 19.47 Uhr unter dem diesjährigen Motto:

Demokratie ist großer Mist,

weil keiner unserer Meinung ist!

Der Ell-Exit wird gelingen,

der EKG wird einen König bringen!

Kommen Sie zur Krönung,

da gibt´s auch richtig „Dröhnung“!

Inzwischen haben sich Bewerber aus allen Grafschaften des Dorfes angekündigt: Der EKG erwartet bekannte Dorfpersönlichkeiten, die sich für die Position als neues Dorfoberhaupt bewerben – mit großer Spannung werden daher die Krönungsfeierlichkeiten erwartet.

Den feierlichen Rahmen für die Krönung liefern natürlich wieder viele tänzerische Highlights: Seit Monaten trainieren zahlreiche Garde- und Showtanzgruppen für Ihren Auftritt. Hier gibt es ein besonderes Jubiläum: Seit inzwischen 50 Jahren gibt es die „Tanzsterne“, die 1969 unter der Leitung von Franziska Hanfland, allen unvergessen als „Tante Ziska“ gegründet wurden. Wenn das kein Grund ist, als „Ehemalige“ mal wieder zur EKG Karnelvalsparty zu kommen!

Natürlich darf auch das Dorfgeschehen nicht zu kurz kommen: der EKG freut sich schon jetzt auf Sketche und Parodien, bei denen sicherlich kein Auge trocken bleibt! Auch in diesem Jahr konnte der EKG eine bunte Mischung an Aktiven gewinnen.

Und wer zwischendurch Hunger hat, ist in der A&B Snackbar herzlich willkommen – neben bewährten Leckereien wurden auch wieder neue Snacks in das Programm aufgenommen.

Der Verein freut sich immer besonders über die große Anzahl kostümierte Gäste: Wie immer werden die schönsten Verkleidungen prämiert, auch in diesem Jahr wird wieder das Publikum über die besten Kostüme entscheiden! Neu: In diesem Jahr gibt es eine Prämierung in der Kategorie „Kinder“ – ein Party für die ganze Familie!

Nach dem Programm spielt die Tanz- und Showband „New Lions“ zum Tanz – da kann die Party richtig steigen.

Die Aktiven treffen sich bereits am Freitag, 22.3.19 zur Generalprobe um 19 Uhr zur Generalprobe, die „Minis“ dürfen schon um 18.30 Uhr proben. Damit am Samstag alles reibungslos läuft, werden die Aktiven gebeten, Kulissen ect. vor der Generalprobe in die Schützenhalle zu bringen. Da es neue Technik gibt, bitten wir alle Aktiven, sich wegen der Musik vorab mit Mario Gerke abzusprechen. Die Vorstandsmitglieder treffen sich am Donnerstag um 19 Uhr zum Einräumen der Halle.

BU.: EKG Karnevalsparty Kostümprämierung 2018,

Foto: Verein

Quelle: Monika Schennen, EKG Elleringhauser Karnevals- und Kulturgemeinschaft

