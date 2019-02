HSK-Sportgala – Sportlervoting geht in 2. Runde

Brilon-Totallokal: Wahlvorschläge für die Finalabstimmung

brilon-totallokal: Die Abstimmungen für die Wahlen zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres sowie zum Gerd-Winkler-Ehrenpreis gehen in die Finalrunde.

Die dazugehörige Liste mit den TOP 6 der Vorausscheidungen Sportlerin, Sportler und Mannschaft, ergänzt mit den Vorschlägen Gerd-Winkler-Ehrenpreis ist auf der Homepage des KSB hinterlegt. Hierzu bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hsk-sportgala/ auf HSK SPORTGALA 2019 gehen.

Die finale online-Abstimmung beginnt am 17.02. und ist wie im letzten Jahr für jedermann möglich. Sie endet am Sonntag den 03.03.2019.

Aufgrund dieser Abstimmungsergebnisse werden die fünf Bestplatzierten in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Gerd-Winkler-Ehrenpreis zur 22. HSK-Sportgala am 30.03.2019 in die Konzerthalle Olsberg eingeladen und geehrt. Beim Behindertensportpreis und beim Sportsozialpreis der WP wird der Sieger zur HSK-Sportgala geehrt.

BU.: Die geehrten “Sportler des Jahres” zur HSK-Sportgala 2018

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon