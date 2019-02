KulturRing Olsberg e. V.

Brilon-Totallokal: Handgemachter Folk-Rock mit Hanne Kah und Band in der Linie 73

brilon-totallokal: Auf Einladung des KulturRings Olsberg gastieren Hanne Kah und ihre Band am Samstag, 23. März 2019 um 20.00 Uhr in der „Linie 73“ in Olsberg. Seit einigen Jahren feiern Hanne Kah und Band Erfolge beim Publikum und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Handgemachter Folk-Rock – das ist die Musik von Hanne Kah und ihrer Band. Ihre Songs fließen aus eigener Feder und sind getragen von Gesang und Gitarre – ein Wechselspiel aus berührenden, ruhigen Tönen und mitreißenden, rockigen Sounds. Stilistisch bewegen sich Hanne Kah und Band zwischen gefühlvollen, langsamen Balladen und treibenden Rocksongs, die die Sängerin mit ihrer facettenreichen Stimme versüßt und ein wenig an Amy McDonald erinnert.

Die Band Hanne Kah mit ihrer charismatischen Frontfrau Hanne, setzt einen Kontrapunkt in der Musikwelt, kraftvoll & sympathisch. Ihre Musik berührt und kommt einem so nah, als wäre es unsere Muttersprache. Die Band hat sich ein sehr engagiertes Ziel gesetzt: Das Genre des Country Pop auch in Deutschland als festen Bestand der hiesigen Musiklandschaft zu etablieren.

In Hanne Kahs Musik geht es im Kern um den Aufbruch, den jeder für sich wagen sollte und zu entdecken, was das Leben zu bieten hat. Immer mit dem so wichtigen Werteverständnis, um dieser Herausforderung den nötigen Respekt zu zollen.

Ihre Songs wie „Come On“ und „Greta“ stehen als Botschaft für das neue Lebensgefühl der Generation Y, die einerseits grenzenlos denken darf, aber dennoch die Orientierung auf das Wesentliche halten soll.

Die Weichen sind gut gestellt: Hanne Kah & Band haben 2016 ihr erstes Album „Hand full of secrets“ veröffentlicht und sind damit direkt auf der Longlist der Nominierten der VIAs (VUT Indie Awards) gelandet.

Vorab erschien als Vorschuss die Single „Cards“, die sie am gleichen Tag im Vorprogramm von Nena in Mainz und beim ZDF-Morgenmagazin vorstellte. Seitdem haben sie circa 200 Gigs gespielt und 2017 folgte dann sogar die erste große KANADA-Tour, bei der sie unter anderem auf dem Vancouver Island Folk Festival und in renommierten Clubs wie dem Guilt & Company Vancouver und der Needle Vinyl Tavern Edmonton auftraten.

Hanne Kah und ihre Band haben sich in kurzer Zeit einen Platz in der Musikwelt erspielt. Sie wurde Bundessiegerin der Berliner Festspiele und bei Antenne Mainz zur „Geilsten Mainzer Band“ gekürt. Auch Nominierungen beim Deutschen Pop- und Rock-Preis unterstreichen die Qualität der Band. Der Weg ist also bereits beschritten. Der KulturRing Olsberg freut sich, Hanne Kah und Band erstmals auf der Olsberger Bühne zu präsentieren.

Karten für das Konzert in der „Linie 73“ gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Käpt’n Book in Olsberg, Tel. 02962/7358050; buecher@kaeptnbook-olsberg.de

