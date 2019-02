Bezauberndes Allgäu

Brilon-Totallokal: Berg- und Wandertouren im südlichsten Deutschland.

brilon-totallokal: Als vielseitige Bergregion präsentiert sich das Allgäu rund um Oberstdorf. Das grüne Landschaftsmeer reicht von weiten Talflächen hinauf zu Alm Böden und unwirklich steilen Grasbergen. Im Kontrast dazu stehen markante Felsberge. Kernstück des ca. 90 Minuten Film von Klaus-Peter Pscheidt ist eine Durchquerung des Allgäuer Hauptkammes. Viele bekannte Hütten werden besucht. Der bekannte Heilbronner Weg wird begangen und der Hochvogel als einer der markantesten Berge bestiegen.

Den Zuschauer erwartet ein Besuch der Breitachklamm, sowie ein Ausflug zu den vielen noch bewirtschafteten Almen. Klaus-Peter Pscheidt stellt auf einer Großleinwand diese bezaubernde Alpenregion vor. Zu dieser Veranstaltung lädt des Deutschen Alpenverein die Sektion Hochsauerland alle Interessierten Bürger am Donnerstag den 21.02.2019 um 20.00 Uhr in das Kolpinghaus Derkere Straße 3 in Brilon ein.

Quelle: Andreas Schmidt, Deutscher Alpenverein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon