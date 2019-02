Die 12 Hellweger Cellisten kommen nach Brilon

Brilon-Totallokal: 133. Kerzenkonzert mit einer musikalischen Reise nach Paris

brilon-totallokal: Die Briloner Nikolaikirche wird zum 133. Kerzenkonzert wieder in ein Meer von Kerzen getaucht und die Gäste von den 12 Hellweger Cellisten in die Stadt der Liebe entführt. Das Team der BWT Brilon Kultour präsentiert am Sonntag, 31. März 2019 um 20:00 Uhr diese Konzertreihe mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop und dem Kultursekretariat NRW Gütersloh.

Das Programm der 12 Hellweger Cellisten ist ein Wechselspiel von französischen Chansons und französischer Klassik – vive la France! 48 schwingende Saiten und 12 virtuose Celli auf einer musikalischen Reise in die Stadt der Liebe und des Chansons. Die 12 Hellweger Cellisten sind eines der außergewöhnlichsten Ensembles. Ihr warmer und farbenreicher Sound begeistert schon seit vielen Jahren immer wieder zum Celloherbst am Hellweg, dem größten Cellofestival der Welt. Mit ihrem aktuellen Programm „Paris… eine musikalische Reise in die Stadt der Liebe und der Musik“, einer Zusammenstellung von Melodien aus der Seine-Metropole von Klassik bis Chanson, setzen sie der französischen Musik ein besonderes Denkmal.

Nähere Informationen zu diesem Konzert erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de. Tickets sind im Vorverkauf ab sofort für 12 Euro (Erwachsene) und 8 Euro (Schüler) bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon erhältlich.

Bild: Die 12 Hellweger Cellisten laden zu einer musikalischen Reise nach Paris ein.

Foto: Veranstalter

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

