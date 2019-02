Umgestaltung startet

Brilon-Totallokal: Parkplatz an der Olsberg-Touristik gesperrt

brilon-totallokal: Olsberg. Die Arbeiten am künftigen Kneipp-Erlebnispark starten: Weil der Vorplatz am Haus des Gastes umgestaltet wird, muss der Parkplatz vor der Olsberg-Touristik ab Donnerstag, 21. Februar, voll gesperrt werden. Die Stadt Olsberg empfiehlt Autofahrern, statt dessen auf den Parkplatz oberhalb der Konzerthalle auszuweichen. Der Parkplatz des Parkhotels, der sich an der Ruhrstraße befindet, bleibt während der Bauarbeiten erreichbar. Die Stadt Olsberg bittet alle Autofahrer um Verständnis.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

