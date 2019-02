Brilon-Totallokal: Wie der Name schon sagt

brilon-totallokal: “Heinz Rudolf KUNZE – Wie der Name schon sagt“ ist das Motto des neuen Soloprogramms von einem, der zu Recht seit fast 40 Jahren zu den wichtigsten politischen Songschreibern und Rockpoeten des Landes gehört!

Seine Hits kennt jeder:

Dein ist mein ganzes Herz

Mit Leib und Seele

Finden Sie Mabel

Meine eigenen Wege

Aller Herren Länder

Lola

Alles was sie will

Leg nicht auf

Die Liste ließe sich um ein Vielfaches erweitern. Heinz Rudolf Kunze meint was er sagt und sagt was er meint – Das Programm bildet die Essenz aus 36 Studioalben, zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten. Und es gewährt den Fans einen Blick in das „Arbeitszimmer“ eines der berühmtesten Songschreiber Deutschlands. “Wie der Name schon sagt” ist alles, was ihn ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Alles ergänzt von zahlreichen Geschichten, Anekdoten und Gedichten, im Fokus aber stehen seine Hits, musikalische Raritäten und Lieblinge – so gespielt, wie Kunze sie (aus)gedacht und geschrieben hat!

Das neue Programm ist für alle, die Kunzes Songs lieben, die seine feingeistigen Texte schätzen und für die, die schon immer hofften, Heinz Rudolf Kunze irgendwann zufällig beim Bäcker zu treffen, denn: Persönlicher war KUNZE noch nie und wird es ihn sicher auch nicht mehr geben!

Eintrittskarten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ma-cc.com, Eventim und Reservix.

Mittwoch, 12.06.2019, 20.00 Uhr · Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Quelle: G&G Pressebüro Gabriele Hülskämper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon