Der helle Wahnsinn: Lokomedy Show sprengt Zuschauerrekord

Brilon-Totallokal: Tobias Rentzsch und seine Gäste bringen über 300 Comedy-Fans zum lachen

brilon-totallokal: Ein richtig volles (Kolping-)Haus und beste Stimmung bei den Besuchern der diesjährigen Lokomedy Show am Freitag, 15. Februar, machten den Abend für die beiden Veranstalter und Freunde Tobias Rentzsch und Michael Ester zu einem absoluten Erfolgserlebnis. „Wir haben ja schon im Vorverkauf gemerkt, dass die Leute Bock haben – aber dass wir die Loge öffnen müssen und es wirklich muckelig wird, hätte ich nicht gedacht,“ freut sich Rentzsch nach der Show. Nachdem das Format bereits fünf Mal in der ehemaligen Lok in Brilon stattgefunden hatte, traute sich Rentzsch, der die Show seit Beginn moderiert, im November 2017 erstmalig ins Kolpinghaus auf die große Bühne – damals vor über 200 Leuten. An diesen Erfolg konnte er nun anknüpfen, denn nach einem grandiosen Vorverkauf fanden sich nun über 300 Comedy-Fans ein. Und die konnten sich vor Lachen kaum auf den Sitzen halten, als Rentzsch seine Gäste Juri von Stavenhagen, Tobi Freudenthal, Jacqueline Feldmann und Thomas Schmidt präsentierte. Die Nachwuchstalente boten Comedy vom Feinsten – und auch Rentzsch, der im wahren Leben sein Geld als Schornsteinfeger verdient, schmückte seine Anmoderationen mit witzigen Alltagsanekdoten aus und eroberte so die Herzen der Comedy-Fans im Sturm. Wer mehr von Tobias Rentzsch und seinen humorvollen Gästen sehen will, sollte sich auf jeden Fall die Instagram Accounts und Facebook-Seiten der Profi-Scherzkekse nicht entgehen lassen.

Präsentiert wurde die Veranstaltung wieder von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten – und die Bank will dieses attraktive Event auch 2020 wieder für Brilon ermöglichen: „Wir freuen uns über diese tolle Kooperation, weil sie unsere Region wieder einmal bereichert – das unterstützen wir gern. Wem es gefallen hat, der kann sein Häkchen für die Lokomedy Show also auch nächstes Jahr wieder im Kalender machen. “, so Erwin Mungenast, Teilmarktleiter der Bank in Brilon.

BU.: Moderator und Comedian Tobias Rentzsch mit seinen Gästen Juri von Stavenhagen, Tobi Freudenthal, Jacqueline Feldmann und Thomas Schmidt (v. l.)

Quelle: Eva Kleff, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon