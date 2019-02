Gudenhagen-Petersborn: Sommer – Sonne – Sonnenschein, hier steigt die Party kommt herein!

Brilon-totallokal: Kinder- und Jugendkarneval am 03.03. um 13.59 Uhr

brilon-totallokal: Unter diesem Titel findet am Sonntag, den 03.03.19 um 13.59 Uhr die Karnevalsveranstaltung für alle Kinder und Jugendlichen in Petersborn statt.

Mit neuem Namen startet der traditionsreiche Kinderkarneval in die närrische Saison: Ki-Ju-Ka – Kinder- und Jugendkarneval.

Die Organisatorinnen möchten mit der Namensänderung und dem neuen Datum nicht nur Jüngere Kinder sondern auch alle Jugendlichen ansprechen, denn in dem diesjährigen Programm wird für jede Altersklasse etwas geboten. Ein ganz besonderes Highlight wird garantiert der Auftritt des Männerballets werden.

Auch die Funkengarde Gudenhagen-Petersborn ist wieder dabei und hat schon seit Wochen einen neuen Tanz eingeübt. Die Mädchen freuen sich auf ihren Auftritt.

Das Programm verspricht wieder viel Spaß und gute Stimmung mit Sketchen, Witzen und Showtanzeinlagen.

Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt. Über viele -gern kostümierte – Besucher freuen sich die fast 50 mitwirkenden Kinder- und Jugendlichen in der sommerlich geschmückten Halle in Petersborn.

Quelle: Annette Walter, Karnevalsteam Gudenhagen-Petersborn

