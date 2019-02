Richtfest AWO Kita „Hollenkinder“

Brilon-totallokal: Am 14.02.2019 wurde in Brilon, Lindenweg 20a das Richtfest der AWO Kita „Hollenkinder“ gefeiert

brilon-totallokal: Der Investor, die Materio GmbH, lud an erster Stelle alle zukünftigen Bewohner – nämlich die Kinder – zum ersten Besuch ihrer zukünftigen Kita ein. Ausgestattet als kleine Bauarbeiter gingen die Kinder in Begleitung ihrer Familien auf Erkundungstour. Begeistert waren alle von der ökologischen Bauweise und den damit verbundenden angenehmen Raumklima. Auch das großzügige Platzangebot erfreute alle Besucher.

Schon seit 2016 betreibt die Kita „Hollenkinder“ neben den 2 Waldgruppen eine Außengruppe in der Hoppecker Straße 5. Nur an diesem festen Standort durften wir Kinder unter zwei Jahren betreuen. Aktuell werden in der Hoppecker Straße zehn Kinder ganztägig betreut.

Schon seit mehreren Jahren ist die Arbeiterwohlfahrt bestrebt, eine Zusammenführung der beiden Standorte herbeizuführen. Mit dem Neubau ist dies nun endlich mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 01.08.2019 möglich.

Damit der Grundgedanke – Gesundheitsprävention nach Sebastian Kneipp – und die naturwissenschaftliche Bildung weiterhin gelebt werden können, wird das Außengelände in Anlehnung an die Ideen von Sebastian Kneipp gestaltet. Auch das Spiel und die Erkundung des Waldes haben weiterhin einen hohen Stellenwert in der täglichen Arbeit.

