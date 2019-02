Generalversammlung mit Ernennung zum Ehrendirigenten und Vorstandswahlen

Brilon-totallokal: Bontkirchen. Bei der diesjährigen Generalversammlung des Musikverein Bontkirchen am 02.02.19 standen neben den üblichen Punkten wie Tätigkeits- und Kassenbericht, dem Jahresrückblick 2018 und dem Ausblick auf eine Vielzahl von Veranstaltungen im kommenden Jahr auch die Vorstandswahlen auf der öffentlichen Tagesordnung. Der Höhepunkt war: Ernennung von Wolfgang Pack zum Ehrendirigenten.

Wolfgang Pack zum Ehrendirigenten ernannt

Zu seiner großen Überraschung wurde Wolfgang Pack in der Generalversammlung unter anhaltendem Applaus zum Ehrendirigenten ernannt. Wolfgang Pack ist ein Musiker durch und durch. 1973 trat er als aktiver Musiker dem Verein bei. Er war insgesamt 43 Jahre im Vorstand tätig und bekleidete dort 37 Jahre lang die Positionen des 1. oder 2. Dirigenten. In dieser Zeit prägte er u.a. die musikalische Weiterentwicklung als auch die öffentliche Stellung und Entwicklung des Vereins entscheidend mit. Als Tubist, Posaunist und an der Kirchenorgel sowie als guter Ratgeber hält er dem Verein weiterhin aktiv die Treue. In diesem Jahr stellte er sich nicht mehr für das Amt als 2. Dirigent zur Wahl. Da lag die Entscheidung nahe, ihn als Anerkennung und zum Dank zum Ehrendirigenten zu ernennen. Als weiteres Zeichen des Dankes überreichte der Vorstand ihm ein Geschenk.

Im Vorfeld fand satzungsgemäß die Jugendversammlung des Musikvereins statt, zu der auch die jüngsten Nachwuchsmusiker anwesend waren. Vorsitzender Marco Pack und Dirigent Thomas Pack lobten die gute Probenarbeit und das Engagement der Jugend. Ihre Leistungen konnten sie eindrucksvoll bei ihren Auftritten, u. a. beim Itterfest, auf dem Weihnachtsmarkt und beim Adventskonzert unter Beweis stellen. Ein Highlight war sicherlich das Zeltwochenende am Diemelsee. Auch für 2019 gab es bereits einige Vorschläge von den Jüngsten. Die Jungmusiker wählten einstimmig Viktoria Brüne als Jugendwartin wieder.

Im Anschluss an die Jugendversammlung begrüßte der 1. Vorsitzende Marco Pack 52 Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung im Gasthof Metten. Nach Verlesen des Protokolls der letzten Generalversammlung durch die 1. Schriftführerin Manuela Pack folgte der Bericht des 1. Kassierers Nils Lange, dem die Versammlung einstimmig Entlastung erteilte. Danach gab Marco Pack einen Rückblick auf das vergangene Jahr: Hier wurden die Jubiläumsfeste des Tambourcorps Altengeseke und des Musikvereins Messinghausen, der Olympiaempfang von Stephan Leyhe, die Schützenfeste in Oberschledorn und Rösenbeck, die Begleitung der Schützenfeste in Bontkirchen, Schwalefeld und Willingen, das Stadtschützenfest in Madfeld sowie das Oktoberfest beim Gasthof Metten, der Eggeabtrieb in Rösenbeck, das Itterfest und zum Saisonabschluss das 21. Adventskonzert besonders erwähnt.

Nils Lange und Marco Pack erörterten den Anwesenden die größeren Investitionen in Instrumente und in technisches Equipment, die in der heutigen Zeit unerlässlich sind.

Dirigent Thomas Pack berichtete kurz über die geleistete Probenarbeit und die musikalische Qualität der vielen Auftritte. Auch 2019 ist voll gespickt mit Terminen, so dass die Probenarbeit seit Anfang Februar wieder Fahrt aufgenommen hat. Die ersten Auftritte sind bereits im April.

Vorstand weitgehend wiedergewählt

Als nächster Punkt standen die Neuwahlen des gesamten Vorstandes auf der Tagesordnung. Marco Pack bedankte sich zunächst bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute und harmonische Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren. Laut Vereinssatzung wird im 2-Jahresrhytmus der gesamte Vorstand gewählt.

Neben einer Vielzahl an einstimmigen Wiederwahlen stellten sich Hendrik Albracht (2. Vorsitzender) und Wolfgang Pack (2. Dirigent) nicht mehr zur Wahl. Ihre Positionen wurden von Markus Vohs (neuer 2. Vorsitzender) und Lukas Pack (neuer 2. Dirigent) übernommen. Die Positionen der Schriftführerinnen wechselten untereinander.

Jugend verstärkt Vorstandsteam

Neu im erweiterten Vorstandsteam sind außerdem Lea Schrewe als Notenwartin, die die Aufgabe von Markus Vohs übernommen hat und Svenja Biermann im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Lukas Pack übernimmt die musikalische Leitung als 2. Dirigent. Er leitete bereits das Jugendorchester in den vergangenen zwei Jahren. So konnten 3 junge MusikerInnen für die Vorstandsarbeit gewonnen werden.

Der Vorstand setzt sich für die nächsten zwei Jahre wie folgt zusammen:

Marco Pack und Markus Vohs (1. u. 2. Vorsitzender), Nils Lange und Stefanie Lange (1. u. 2 KassiererIn), Laura Hennecke und Manuela Middeke (1. u. 2. Schriftführerinnen), Thomas Pack und Lukas Pack (Dirigenten). Im erweiterten Vorstand sind Jana Erger, David Pack, Lea Schrewe und Michael Vohs (Notenwarte), Viktoria Brüne (Jugendwartin), Lorenz Schrewe jun. (Passiven-Vertreter), sowie Svenja Biermann und Andrea Erger (Presse/Öffentlichkeit). Ebenfalls wiedergewählt wurden Stephanie Brüne und Joachim Pack als KassenprüferIn.

Vorsitzender Marco Pack bedankte sich zum Schluss bei Hendrik Albracht für seine 10-jährige Vorstandsarbeit mit einem kleinen Präsent.

Der Musikverein Bontkirchen kann mit dem neuen Vorstandsteam, den engagierten aktiven Musikerinnen und Musikern, dem begeisterungsfähigen Nachwuchs und der unterstützenden Basis der passiven Mitglieder beruhigt und positiv in die Zukunft blicken.

BU.: Wolfgang Pack (m) wurde zum Ehrendirigent ernannt. Vorsitzender Marco Pack (l) und Dirigent Thomas Pack (r) überreichen ihm die Ehrenurkunde und bedanken sich im Namen des Vereins für die von ihm geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.

Foto: Verein

Quelle: Andrea Erger, Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.