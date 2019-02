Brilon-totallokal: Olsberg. Das eigene Wohnzimmer, den Balkon oder sonst einen Ort „nach Wunsch“ zum ganz persönlichen Rathaus machen – diese Chance haben jetzt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg. Möglich macht dies das komplett erneuerte und erweiterte Online-Bürgerserviceportal „Mein Olsberg“, das die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen IT erstellt hat. Hier gibt es aktuell über 45 Dienstleistungen der Stadtverwaltung Olsberg sowie anderer Behörden, die Bürgerinnen und Bürger nun bequem von zu Hause aus nutzen können.

Das neue Dienstleistungsangebot, das ab dem 23. Februar verfügbar ist, ist Bestandteil der E-Government-Strategie der Stadt Olsberg und soll Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden. Zu finden ist „Mein Olsberg“ über einen eigenen Button im Startbereich der Homepage www.olsberg.de– oder auch direkt unter https://portal.citkomm.de/olsberg/als Link.Neben Möglichkeiten, die es auch bisher gegeben hat – wie etwa dem Familienportal oder dem Bürgerinformationssystem „allris“ – finden sich vor allem neue Angebote: Bürgerinnen und Bürger können zum Beispiel bei der Stadtverwaltung standesamtliche Urkunden oder – beim Bundesamt für Justiz – ein Führungszeugnis anfordern. Ebenso können sie ein Gewerbe an- oder ummelden, eine Rentenauskunft beantragen oder Services rund um die Stadtbücherei nutzen -­ „­an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden am Tag“, so Franz-Josef Priebisch, stv. Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Freizeit. Übrigens: Auch Ideen und Beschwerden können die Bürgerinnen und Bürger über das neue Serviceportal an ihre Stadtverwaltung übermitteln.

„Ziel unserer Stadtverwaltung ist es, so bürgerfreundlich und so flexibel wie möglich zu sein“, erläutert Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Mit dem neuen Online-Bürgerservice können die Bürgerinnen und Bürger unsere Dienstleistungen nicht nur bequem zu Hause nutzen, sondern sie sind auch unabhängig von Öffnungszeiten.“

Geordnet sind die Dienstleistungen in insgesamt zehn thematischen Rubriken. In einigen Bereichen umfasst „Mein Olsberg“ sogar so genannte „fallabschließende“ Dienstleistungen. Das bedeutet konkret, dass der komplette Arbeitsablauf – etwa vom Antrag auf eine standesamtliche Urkunde über das Bezahlen der dafür nötigen Gebühren bis hin zur Bearbeitung im Rathaus – digital erfolgt.

Dafür arbeitet die Stadt Olsberg mit dem kommunalen Rechenzentrum der Südwestfalen IT zusammen. „Der Vorteil ist, dass hier fertige Lösungen zum Beispiel für Bezahlvorgänge vorgehalten werden“, erläutert Elisabeth Becker, in der Stadtverwaltung für die IT zuständig. Die Nutzung des Online-Bürgerservice ist für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos – außer den eventuellen Gebühren für die jeweiligen Dienstleistungen fallen keine weiteren Kosten an.

Um den neuen Online-Bürgerservice in Anspruch nehmen zu können, müssen sich Nutzerinnen und Nutzer zuvor beim „Servicekonto.NRW“ anmelden – einem Konto für alle Online-Anwendungen des Landes und der Kommunen in NRW. Der Vorteil: Mit einer einmaligen Anmeldung können Interessierte nicht nur die Online-Services der Stadt Olsberg nutzen, sondern auch Angebote anderer Kommunen oder NRW-Behörden. Mehr als 370 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg hatten sich schon beim Servicekonto NRW registriert, um 2018 an der Befragung zur Entsorgung des Verpackungsmüll teilzunehmen – „damit können sie nun auch problemlos die Angebote von „Mein Olsberg“ nutzen“, so Elisabeth Becker.

Wichtig: Die Nutzer der bisherigen Version von „Mein Olsberg“ müssen sich ebenfalls einmalig beim Servicekonto NRW registrieren. Sie haben dann auch den Vorteil, ihre einmal erfassten Daten in allen angeschlossenen Portalen und Online-Angeboten nutzen zu können – von Städten, Gemeinden und Kreisen bis hin zu Ministerien und Behörden der Landesverwaltung NRW.

Mit dem Aufbau des neuen Online-Angebots kommt die Stadt Olsberg gesetzlichen Verpflichtungen für Kommunen nach. Es bietet aber auch ganz praktische Vorteile: Wenn Bürgerinnen und Bürger den Online-Bürgerservice nutzen, vereinfacht das Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung – „zum Beispiel, weil dann schon fertige Datensätze vorliegen“, so Franz-Josef Priebisch. Gleichwohl werden – selbstverständlich – auch im „echten“ Rathaus alle Dienstleistungen weiter angeboten – „wir freuen uns stets auf Kontakt und Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.“

Weitere Informationen rund um „Mein Olsberg“ gibt es per E-Mail unter portal@olsberg.deoder telefonisch unter 02962/982-264 oder -218.

Foto: Das „virtuelle Rathaus“ für zu Hause: Die Stadt Olsberg hat ihr Bürgerserviceportal „Mein Olsberg“ auf 47 Dienstleistungen erweitert und komplett erneuert.

Bildnachweis: Stadt Olsberg

