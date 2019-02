Brand im Gewerbegebiet Ketteler Straße

Brilon-Totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat am Montagnachmittag einen Brand im Gewerbegebiet gelöscht.

brilon-totallokal: In einer Lagerhalle an der Ketteler Straße wurde um 15.30 Uhr eine unklare Rauchentwicklung festgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein ca. 1 qm großer Bereich in der Halle. Der Brand konnte unter Einsatz von schwerem Atemschutz schnell abgelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf in der Halle gelagerte Werbeartikel wurde durch den schnellen Einsatz der Wehr verhindert.

Nachfolgend wurde die Halle belüftet. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. 20 Einsatzkräfte waren eine Stunde im Einsatz.

Quelle: Marcus Bange, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

