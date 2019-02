 International erfolgreiche Zweirad-Enthusiasten folgen dem Ruf des „iXS Dirt Masters“ im Bikepark Winterberg 

Europas größtes Bike-Festival lockt mit Hochleistungssport und Expo-Area vom 30. Mai bis 2. Juni nach Winterberg

brilon-totallokal: Winterberg. Es wird bald Zeit! Zeit, sich in den Schuppen, die Garage oder den Keller zu begeben und einen Moment inne zu halten! Schließlich wird sie in ein paar Wochen eröffnet, die Mountainbike-Saison 2019. Und Dein bester Freund hat dann zwei Räder, einen Lenker und zwei möglichst gute Bremsen. Auch wenn jetzt noch Wintersport Trumpf ist, lockt er bald wieder, der Bikepark in Winterberg und mit ihm auch das 13. „iXS Dirt Masters“. Vom 30. Mai bis einschließlich 02. Juni lädt Europas größtes Bike-Festival wieder an den Erlebnisberg Kappe. Erneut werden über 1600 Zweirad-Enthusiasten aus ganz Europa und Übersee die rund 36.000 Fans an den Strecken begeistern.

Fokus liegt auf dem Sport, musikalische Elemente direkt auf dem Bikepark-Areal

Der sportliche Aspekt steht auch im Jahr 2019 wieder im Vordergrund des „iXS Dirt Masters“ ohne das Rahmenprogramm zu vernachlässigen. „Wir haben im vergangenen Jahr ein wenig am Konzept geschraubt und können zurückblickend sagen, dass sich die Fokussierung auf den Sport bewährt hat“, sagt Nico Brinkmann, Betreiber des Bikeparks Winterberg. Die Qualität des Festivals habe sich noch weiter verbessert. Deshalb werde das Konzept auch 2019 konsequent umgesetzt. Heißt konkret, auch in diesem Jahr wird es unmittelbar am Festival-Gelände keine Camping-Möglichkeit geben und die ein wenig zurück geschraubten musikalischen Elemente des Festivals werden direkt auf dem Areal des Bikeparks integriert. Fester Bestandteil des Festivals bleibt die so genannte Expo-Area mit zahlreichen namhaften Unternehmen aus der Bike-Branche. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich zwischen den Sport-Events topaktuelle Bikes und Zubehör anzuschauen.

„Das neue Konzept funktioniert hervorragend und ist sehr gut angenommen worden. Durch die zahlreichen Übernachtungs-Angebote auf den offiziellen Campingplätzen in und rund um Winterberg sowie den Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels muss niemand fürchten, keine passende Unterkunft zu finden. Für jeden Geldbeutel ist ein Angebot da“, ist sich Nico Brinkmann sicher. Durch den Wegfall der Camping-Zone direkt gegenüber dem Bikepark werden zudem weitere Parkflächen frei und das eingesparte Budget kann direkt in die Qualität des Festivals fließen.

Freie Strecken für Besucher zum Testen

Die Fans dürfen sich auf jeden Fall wieder auf Höchstleistungen der Zweirad-Athleten freuen. Und Lust darauf bekommen, vielleicht selbst aufs Rad zu steigen sowie die eine oder andere Disziplin auszuprobieren. „Wir werden während der Veranstaltung auch weiterhin explizit Strecken freihalten, um Besuchern zu ermöglichen, selbst Rad zu fahren und Bikes von Ausstellern zu testen“, betont André Baumbach von der für den sportlichen Teil zuständigen Racement GmbH. Wer sich also selbst auf sein Bike schwingen möchte oder vielleicht seinen künftigen „Drahtesel“ Probe fahren will, der kann dies am langen Festival-Wochenende getrost einplanen.

Rein sportlich wird der international ausgetragene „iXS Downhill Cup“ mit über 500 Startern wieder eines der teilnehmerreichsten Rennen sein. Im „Specialized Rookies Downhill Cup“ wird darüber hinaus den Nachwuchsathleten die perfekte Plattform geboten. Das „Fourcross Rennen“ wird in diesem Jahr als Teil der „European 4Cross Series“ ausgetragen. Sehr beliebt bei den Sportlerinnen und Sportlern ist auch die „Enduro One Serie“. Das Teilnehmerfeld war bereits nach kürzester Zeit ausgebucht. Dies zeigt, welche Strahlkraft das Winterberger Festival mittlerweile hat. Neben den Profis werden sich schon traditionell auch wieder viele Amateure und Hobby-Fahrer einfinden und das „iXS Dirt Masters“ so zu der Veranstaltung machen, die sie so besonders macht. Ein Mix aus professionellem Sport und ein Treffpunkt für Mountainbike-Begeisterte jeden Alters in einer besonderen Festival-Atmosphäre…

Info-Box:

Die Tourist-Info Winterberg steht für Fragen zum Festival und zu Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung unter 02981 92500 oder unter www.winterberg.de;

Auf folgende Wettbewerbe dürfen sich Sportler und Fans gleichermaßen freuen:

Specialized Rookies Cup

iXS Downhill Cup

Slopestyle

Bikemailorder 4X Rumble

Warsteiner Whip Offs

TSG Cash for Tricks

Bunny Hop Battle

Kenda Enduro One

Pumptrack Race

Alle Informationen und Neuigkeiten zum „iXS Dirt Masters” stehen im Internet unter www.dirtmasters-festival.de.

