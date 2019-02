Neuwahlen beim Förderverein der Engelbertschule

Mitgliederversammlung des Fördervereins der Engelbertschule

brilon-totallokal: Am 20.02.2019 fand die sehr gut besuchte Mitgliederversammlung des Fördervereins der Engelbertschule im Lehrerzimmer der Schule statt. Die Berichte des Vorsitzenden Olaf Bertels und des Kassierers Franz Heers über die Aktivitäten sowie die Finanzlage 2018 zeichneten ein sehr positives Bild. Dank der Beiträge der rd. 240 Mitglieder und einiger Spenden konnten wieder zahlreiche Beschaffungen und Aktionen in der Schule unterstützt werden.

So wurde beispielsweise die Beschaffung von Fahrzeugen und Spielen für die Pausengestaltung, einheitliche Schulplaner und Reflektorbänder für einen sicheren Schulweg finanziell unterstützt. Auch der Einsatz der Schulhunde wird vom Förderverein übernommen. Ein besonderes Highlight in 2018 war der Weihnachtsmarkt im November, durch dessen Erlöse ein großer Teil der Kosten für den Ausflug der gesamten Schule in die Zoom-Erlebniswelt im Mai 2019 gedeckt sind.

In 2019 nimmt der Förderverein wieder einiges Geld in die Hand, um die anstehenden Projekte und Anschaffungen zu unterstützen. Auch werden wieder die heiß begehrten Schul-T-Shirts mit individuellem Namensaufdruck angeboten. Beim Schulfest am 06.07. werden diese vor Ort bedruckt und können direkt mitgenommen werden. Insbesondere die Kinder, welche ab dem Sommer die Engelbertschule besuchen, dürften sich auf die einheitlichen Shirts freuen.

Herr Bertels bedankte sich in seinem Grußwort für die gute Zusammenarbeit im Vorstand und die Unterstützung durch die Mitglieder und Sponsoren des Vereins.

Turnusmäßig stand die Wahl des gesamten Vorstandes auf der Tagesordnung. Der 1.Vorsitzende Olaf Bertels (2.v.r.) und die 2.Vorsitzende Doro Saßmannshausen (3.v.r.) stellten sich nicht mehr zur Wahl, da ihre Kinder ab dem Sommer eine weiterführende Schule besuchen. Zur neuen 1.Vorsitzenden wurde Steffi Hillebrand (3.v.l.) gewählt. Das Amt des 2. Vorsitzenden übernimmt Matthias Kappe (5.v.l.). Kathleen Abram (Schriftführerin) und Franz Heers (Kassierer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig bei je einer Enthaltung.

Schulleiterin Monika Aßheuer-Waller (4.v.l.) und ihre Stellvertreterin Sandra Müller (1.v.l.) bedanken sich zusammen mit den Mitgliedern des neugewählten Vorstands bei Frau Saßmannshausen und Herrn Bertels für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit.

