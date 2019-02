Karneval in Elleringhausen

Brilon-Totallokal: Der Ell-Exit ist gelungen

brilon-totallokal: Am Samstag feierte der EKG Elleringhausen seine große Karnevalsparty. Die Briten haben den Brexit – Elleringhausen den Ell-Exit. Elleringhausen hat sich zur Selbstständigkeit entschlossen, denn: Demokratie ist Mist, wenn keiner unserer Meinung ist. Der EKG geht über in eine eigenständige Monarchie, zunächst fuhr eine noch eine leere Königskutsche ein, doch dann gab es natürlich lokale Größen, die sich um das Königsamt bewarben. In der mit vielen kostümierten Narren gut gefüllten Schützenhalle fanden die Krönungsfeierlichkeiten des neuen Königs dann statt. Gewohnt locker moderierte der Olsberger Karnevals Prinz Timo gemeinsam mit seinem Hofnarr Marius den gelungenen Abend mit einem fast vierstündigen Topprogramm.

Eine Augenweide waren wie immer die Gardetänze, die in 3 Altersgruppen tanzen und als besonderes Highlight zum 50 jährigen Tanzjubiläum eine gemeinsame Zugabe mit ca. 30 Tänzerinnen machten. Denise & Alex Passon sind aus dem Elleringhauser Karneval nicht wegzudenken: In gleich vier Auftritten zeigten sie wieder Können: mit einem Zugenbrecher, mit einer erfrischenden Tanzeinlage beim Luftballonlied, zusammen mit Silvo auf Rickys Popsofa und als Agatha Bauer brachten Sie die Lachmuskeln in Wallung. Mit ihrer Neuinterpretation von „Max und Moritz“ zeigte Monika Schennen, welche Streiche die Elleringhauser Buben und Mädels im letzten Jahr so gespielt haben – vielleicht hat der eine oder andere gehofft, die Missetaten wären unentdeckt geblieben, doch das Publikum amüsierte sich köstlich.

Die Tanzsternchen zeigten in ihrem diesjährigen Showtanz, wie man „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ wird – die „Kleinen“ ließen wie immer die Zuschauern jubeln. Die Kandidaten des Supertalents erststaunten bei „Lenzen & Partner“ mit ihren ganz besonderen Fähigkeiten das begeisterte Publikum. Weiter wurden die Partygäste durch die Juniorentanzsterne mit ihrem Showtanz „It´s Magic“ verzaubert und in die glitzernde Showwelt entführt. Ganz klassisch stellten sich die Bewerber für das Königsamt mit ihren Antrittsreden vor: Blumenkönigin wollte das ganze Dorf mit „Gras“ begrünen, die fleistigste Biene des Dorfes Friedel versprach Honig und pünktliche Zeitungen fürs Volk, der Sonnenkönig Marcel vom Limberg wollte das Volk mit Freibier ködern – doch schließlich setzte sich Prinz Timo gegen harte Konkurenz durch und wurde durch den Grafen gekrönt. Die Mostbys waren auf der Suche nach einem Kandidaten für den neuen Bundeskanzler – doch unter den lokalen und internationalen Bewerbern konnte leider nichts passendes gefunden werden – Angie (Magnus Srajek) wird uns wohl noch lange erhalten bleiben. Mit dem Tanz „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ zeigten die Tanzsterne ihren Showtanz – die Zuschauer waren überwältig von den Kostümen und Make-Up, das nur ahnen ließ, wer sich dahinter befindet.

Mit dem Männerballet wurde dem Publikum dann richtig eingeheizt: Nach dem Motto „Es lebe der Sport“ rießen Sie das Publikum im feschen Sportoutfit mit. Zum Finale traten dann nochmal lokale und prominente Größe zum Skibidibi Tanz auf die Tanzfläche – da blieb kein Auge mehr trocken vor Lachen. Bei der Kostümprämierung wurden diesmal die Zuschauer spontan – nach dem Zufallsprinzip – zur Jury: In den Kategorien Single, Duo, Gruppe und erstmals auch bei den Kindern wurden die schönsten Kostümierungen gewählt und mit „süßen bzw. flüssigen“ Präsenten belohnt.

Anschließend spielte die Band New Lions zum Tanz – es wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert!

Quelle: Monika Schennen, EKG Elleringhausen – Elleringhausesr Karnevals- und Kulturverein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon