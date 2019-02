Warum wir uns an bestimmten Orten heimisch fühlen?

Brilon-totallokal: Am 1. März ist in der Ev. Kirchengemeinde der aktuelle Gemeindebrief “Einblick” herausgekommen.

brilon-totallokal: Er greift als Schwerpunktthema die Frage nach Heimat heute auf. Ulrich Prolingheuer, Gemeindeglied und Ehemann eines Mitglieds des Redaktionskreises, bietet am Mittwoch, 7. März zum Thema „Heimat geographisch“ einen Vortrag an. Er ist von Beruf Landschaftsplaner. In seiner Freizeit arbeitet er für die und in der Sauerländer Landschaft: Er pflegt eine Streuobstwiese und züchtet Bienen.

Er hat sich die Frage gestellt: Warum fühlen sich Menschen an bestimmten Orten heimisch?

Was er als Mensch, der im Sauerland lebt, dazu herausgefunden und zu sagen hat, stellt er Interessierten am Donnerstag, 7. März um 19.00 Uhr vor.

Treffpunkt: Bibliothek im Ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2. Eintritt frei.

Quelle: Kathrin Koppe-Bäumer, Ev. Kirchengemeinde Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon