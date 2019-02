Bilder: Größte Ausbildungsbörse im Hochsauerlandkreis

Brilon-Totallokal: (Hier zu den Bildern) Schüler/innen von Schulen aus Bestwig, Brilon, Olsberg und Willingen

brilon-totallokal: Die Bürgermeister aus Brilon, Dr. Christof Bartsch und aus Olsberg, Wolfgang Fischer eröffneten am 26. Februar um 9:15 Uhr in der St. Hubertus Schützenhalle zu Brilon die größte Ausbildungsbörse des Hochsauerlandkreises. Wie Wolfgang Fischer meint sogar die größte Südwestfalens. Von der Anzahl der Aussteller und vom Andrang der Schülerinnen und Schüler ausgehend könnte Wolfgang Fischer Recht haben. Zwei Macher dieser Ausbildungsbörse wurden von beiden Bürgermeistern besonders gelobt. Es sind dieses Karina Wallmeier von der Stadtverwaltung Olsberg und Oliver Dülme Wirtschaftsförderer der Brilon Wirtschaft und Tourismus (BWT) GmbH. Beide haben die kommunale Zusammenarbeit gesteigert. Wolfgang Fischer bestätigt die Ansicht von Dr. Bartsch und meint das es sinnvoll ist zusammen zu Arbeiten. Die Gewerbesteuereinahmen sprechen da eine deutliche Sprache.

130 Ausbildungsberufe – Zahl der Ausbildungsplätze gestiegen

Karina Wallmeier besucht in Brilon die Schulen und wirbt für die im Olsberger Raum vorhanden Ausbildungsmöglichkeiten. Auf diese Art und Weise erfahren viele Schülerinnen und Schüler teilweise erstmals von diversen Firmen und Ausbildungsplätzen. Ähnlich geht Oliver Dülme in Brilon vor. Neben den Gesprächen in den Schulen lädt er die Schülerinnen und Schüler zu einer Busfahrt in die Industriegebiete in der Stadt des Waldes ein. Hierbei hört er vielfach das die Schülerinnen und Schüler teilweise weder von den unterschiedlichen Industriegebieten wussten noch viele Firmen und ihre Ausbildungsangebote kannten. Für beide Ausbildungsbörsen Macher gilt: Keine Schülerin und kein Schüler darf verloren gehen. Hier bekommt jede/r ihren/seinen Ausbildungsplatz einschließlich dualer Studiengänge.

Nachdem 2018 die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg eine sehr erfolgreiche Premiere hingelegt hat, geht es in diesem Jahr um die Festigung und wenn möglich den Ausbau des Angebotes an die Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsraumes Brilon/Olsberg/Willingen. 2018 waren 800 Schülerinnen und Schüler am Vormittag da um sich zu informieren und beraten zu lassen. Für die zweite gemeinsame Ausbildungsbörse rechnen die Macher mit 1.000 Schülerinnen und Schüler am Vormittag und etwa 500 bis 800 Besucher am Nachmittag. Der Nachmittag hat bei dieser Ausbildungsbörse eine Premiere zu bieten und zwar ein Azubi Speed-Dating durchgeführt von der IHK Arnsberg. Gleichzeitig bietet die Agentur für Arbeit Informationen für Auszubildende und deren Eltern an. Bei der diesjährigen Veranstaltung geht es jedoch nicht nur um Ausbildung sondern Erstmalig auch um Jobs, also Arbeitsplätze die besetzt werden sollten. Unter www.ausbildungsboerse-bo.dekönnen sich Interessierte jederzeit über Arbeitsplätze informieren. Während der Ausbildungsbörse standen im Eingangsbereich der Schützenhalle mehrere Pin-Wände mit insgesamt 44 offenen Stellen bei Briloner und Olsberger Firmen. Eine Beratung zu diesen Stellen war auch an den Ständen an diesem Tag möglich und am Nachmittag das Speed-Dating dazu.

Die Steigerung der Besucherzahlen ist darauf zurückzuführen das der Standort Bestwig der Sekundarschule Olsberg erstmalig an der Ausbildungsbörse teilnimmt und vom Gymnasium Petrinum in diesem Jahr die Jahrgangsstufen acht und neun Teilnehmen. Ab 2020 dann nur noch die Jahrgangstufe acht. Das Petrinum möchte die Ausbildungsbörse mehr zum Thema Praktikum nutzen, da die Messe Top-Nachwuchs für sie entscheidender ist. Folgende Schulen haben die Ausbildungsbörse besucht: Heinrich-Lübke-Schule / Sekundarschule Brilon, Marienschule Brilon, Petrinum Brilon, Berufskolleg Brilon, Berufskolleg Olsberg, Sekundarschule Olsberg einschließlich Standort Bestwig und die Uplandschule Willingen. Einschließlich des Catering Standes waren 109 Stände aufgebaut mit insgesamt 120 Ausstellern. Das ist insgesamt eine Steigerung um 15 Aussteller. Da 12 Aussteller von 2018 nicht dabei waren, beträgt die Steigerung somit 27 neue Aussteller, Oliver Dülme führt den Verlust von 12 Ausstellern aus 2018 hauptsächlich auf den Verzicht diverser Ketten zur Teilnahme an dieser Ausstellungsbörse zurück. Die Gesamtfläche setzt sich zusammen aus der Schützenhalle, dem Hubertus Saal und dem Freigelände vor dem Haupteingang.

Die belegten Stände lassen sich auf die Städte wie folgt aufteilen: Brilon 59, Olsberg 27, Bestwig 4, Sonstige 34 verteilt auf Kammern und Innungen, Verbände 12, Unis und Schulen 5, Überregionale Arbeitgeber (Post, Bahn, Bundeswehr) 7, und je 1x aus Willingen, Marsberg, Medebach, Meschede, Warstein und der Hochsauerlandkreis.

Das Angebot der Ausbildungsbörse 2019 umfasst 130 verschiedene Ausbildungsberufe. 19 Aussteller bieten über 20 verschiedene Duale Studiengänge an. Die Liste der Ausbildungsbetriebe reicht von ABB AG Brilon bis Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.

Für den Servicebereich zählt nicht nur das Catering, ausgeführt am Gemeinschaftstand durch die Briloner Gastronomen „Der Jägerhof, Hotel Rech, Hotel zur Post und Tommys Restaurant und Bierstube“ sondern die auch im Vorfeld notwendigen Leistungen, wie z. B. die Beschaffung von 100 Stehtischen durch den Getränkehandel Peter Bergmann Brilon und Dreyer Buffetservice Olsberg. Ein besonderer Dank von Karina Wallmeier und Oliver Dülme ging an die St. Hubertus Schützenbruderschaft – Vorstand, da diese noch am Samstag den 23. Februar ihre Mitgliederversammlung abhielten und bereits für Montag früh die Halle komplett leergeräumt hatten um den Standaufbau zu ermöglichen.

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon