Kneippverein Brilon e.V. lädt zum gemütlichen „Literaturcafé“

Am Mittwoch, den 20. März 2019, um 16.00 Uhr sind Interessierte zum gemütlichen „Literaturcafé" eingeladen

Gereimte und ungereimte Einsichten von Eugen Roth – gelesen vonBernhard Riedl, Literaturfreund und Theologe. Dazu gibt es Kaffee oder Tee und Gebäck.

Es dürften nur wenige sein, deren Geburtsjahr mit 19 beginnt und die nicht wenigstens einmal einem Gedicht von Eugen Roth begegnet sind. Dafür hat er zu viele Lebenslagen in den Blick genommen und sich dann einen Reim darauf gemacht. Zu oft taucht er in Reden, Lesebüchern und Zeitschriften auf, wenn es um das Menschliche in allen denkbaren Ausprägungen und Situationen geht. Viele seiner Verse sind heiter, selbst die mit bitteren Einsichten in das Wesen der Zeitgenossen humorvoll. Auf solchen Gedichten wird der Schwerpunkt liegen, wenn Bernhard Riedl Eugen Roth liest:

EIN MENSCH

Ein Mensch erblickt das Licht der Welt –

doch oft hat sich herausgestellt

nach manchem trüb verbrachten Jahr,

dass dies der einzige Lichtblick war.

BrilonAnmeldungen unter Tel. 02961-966100 (Sandra Dietrich-Siebert) oder per Mail: kontakt@kneippverein-brilon.de.

Für Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen 3 €.

