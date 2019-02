Notfalldose kann Leben retten

Brilon-Totallokal: Kostenloses Angebot der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ im Rathaus abholbereit

brilon-totallokal: Olsberg. Wenn Menschenleben in Gefahr sind, zählt für die Retter jede Sekunde. Um Informationen für die Lebensrettung kompakt und übersichtlich bereitzuhalten, gibt es die Notfalldose. Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ hat deshalb 250 Notfalldosen angeschafft. Es sind noch Notfalldosen vorrätig, die im Bürgerservice der Stadt Olsberg kostenlos abgeholt werden können. In der Notfalldose befindet sich ein Infoblatt, auf dem persönliche Daten, Vorerkrankungen, Medikamente, aber auch Hausarzt, Angehörige und weitere Infos vermerkt werden können. Aufbewahrt wird die Notfalldose – gut sichtbar – in der Innentür des Kühlschranks.

Aufkleber an der Innenseite der Eingangstür sowie auf dem Kühlschrank infor-mieren die Rettungskräfte, dass eine Notfalldose vorhanden ist. Christina Evers, Vor-standsvorsitzende der Bürgerstiftung, betont: „Besonders empfehlenswert ist eine Not-falldose für allein lebende Menschen, Senioren, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen – wie etwa Diabetes.“

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

