Kartenvorverkauf zum Egerländer Abend des Briloner Oldie Sounds

Brilon-Totallokal: Der Briloner Oldie Sound des Blasorchester Brilon spielt am Samstag, den 30. März zu einem Egerländer Abend im Bürgersaal des Kolpinghauses Brilon auf

brilon-totallokal: Genießen Sie ein Konzert mit Polkas und Märschen und lassen Sie sich unter dem Motto „Aus Liebe zur Musik“ in die Welt der Egerländer Blasmusik entführen. Moderiert wird der unterhaltsame Abend durch Matthias Kappe, der humorvoll und fundiert durch das schwungvolle Programm führt.

Die Musikerinnen und Musiker freuen sich darauf anschließend gemeinsam mit Ihnen noch einige Stunden in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Beginn des Konzerts ist um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr, freie Tischwahl). Karten sind im Vorverkauf am Donnerstag 07.03.2019 von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Probenraum des Blasorchester Brilon in der Engelbertschule erhältlich. VVK € 8,- | AK € 10,-.

