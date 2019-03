Medizinisches Versorgungszentrum bereichert bald den Gesundheits-Campus am Schönschede

Brilon-Totallokal: Umbauarbeiten für Praxis im Bereich Gynäkologie des Krankenhauses Maria Hilf laufen

brilon-totallokal: Der Gesundheits-Campus Brilon am Schönschede wird größer, das medizinische Angebot um ein wichtiges Modul reicher. Zurzeit laufen die Umbauarbeiten für das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) im Fachbereich Gynäkologie am Krankenhaus Maria Hilf in Brilon. Noch sind die heimischen Handwerker fleißig dabei, aus einer Lagerhalle eine moderne Praxis zu zaubern, spätestens am 1. Januar 2019 soll das MVZ dann seine Türen für die Patientinnen öffnen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die medizinische Versorgung in der Region und darüber hinaus.

„Die Planungen für ein MVZ im Fachbereich Gynäkologie laufen bereits seit Mai 2017. Nun hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe rückwirkend zum 1. Oktober 2018 die Zulassung erteilt“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführerin Sonja G. Drumm. 180 Quadratmeter groß wird die neue Praxis auf dem Gesundheits-Campus sein, sie gehört dem Krankenhaus Maria Hilf in Brilon. „Der Bedarfsplan hat noch einen offenen Sitz vorgesehen, den wir jetzt belegen. Voraussichtlich werden zwei bis drei Ärzte dort tätig sein“, betont die Krankenhaus-Geschäftsführerin. Insgesamt 150.000 Euro werden in das neue MVZ investiert, hinzu kommt noch die moderne Ausstattung.

„Es ist spannend zu beobachten, wie aus einer Lagerhalle Schritt für Schritt eine moderne Arztpraxis wird, die künftig im Bereich der Gynäkologie ein wichtiger Baustein für die medizinische Versorgung in unserer Region und auch darüber hinaus sein wird“, so Sonja G. Drumm. Sobald das Medizinische Versorgungszentrum seine Pforten öffnet, können Patientinnen dort direkt – wie in einer normalen Arztpraxis – Termine vereinbaren und sich untersuchen lassen. Das gesamte gynäkologische Spektrum wird dann in Zukunft am Krankenhaus Maria Hilf in Brilon abgedeckt. Darüber hinaus profitieren die Praxis und ihre Patientinnen zukünftig im Bedarfsfall von den umfassenden medizinischen Leistungen und Angeboten sowie den kurzen Wegen und der hohen Kompetenz im und am Krankenhaus Maria Hilf in Brilon. Ein starker Gesundheits-Campus für die Menschen.

Info-Box: Neues MVZ im Fachbereich Gynäkologie01

Die Zulassung für das MVZ im Fachbereich Gynäkologie wurde rückwirkend zum 1. Oktober 2018 erteilt von der KVWL;

Die Umbauarbeiten laufen derzeit, spätestens am 01. Januar 2019 soll die Praxis eröffnet werden:

Das Krankenhaus Maria Hilf ist Eigentümerin und investiert rund 150.000 Euro plus Ausstattungs-Kosten;

Viele weitere Infos gibt es unter krankenhaus-brilon.desowie telefonisch unter 02961/7800;

