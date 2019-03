Deutsch-israelischer Jugendaustausch 2019

Brilon-Totallokal: Jetzt anmelden zur Internationalen Begegnung mit viel Kultur, Sport und Freizeit für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren

brilon-totallokal: “Lets move to Jerusalem”: Dieses Motto steht auch in diesem Jahr über der deutsch-israelischen Jugendbegegnung. Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die gemeinsame Geschichte und gemeinsamen Alltag erleben wollen, haben die Chance, in ein fremdes Land zu reisen, die Menschen dort kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen. Das Kreisjugendamt arbeitet dabei eng mit der Stadtverwaltung von Jerusalem zusammen.

In den Sommerferien besuchen die israelischen Jugendlichen den Hochsauerlandkreis (15.-26.07.), der Gegenbesuch in Israel erfolgt in den Weihnachtsferien (27.12.- 06.01.). Während des Aufenthaltes im HSK sind auch ein Tagesausflug nach Köln und eine fünftägige Fahrt nach Berlin sowie der Besuch von Potsdam (Sanssouci) und der Gedenkstätte Sachsenhausen geplant, außerdem sportliche und gesellige Aktivitäten wie Klettern im Hochseilgarten. In Israel erwarten die Gruppe Sehenswürdigkeiten wie die Altstadt von Jerusalem, der See Genezareth, das Tote Meer, Masada und Tel Aviv und ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

“early bird”-Anmeldung bis zum 28. April und 100 Euro sparen

“Zu der Jugendbegegnung sollten sich die Jugendlichen frühzeitig anmelden, um an allen drei Vorbereitungstreffen teilnehmen zu können”, empfiehlt Kreisjugendreferent Christian Schulte-Backhaus allen Interessierten, “denn dort wird auch die Frage der Sicherheit ausführlich besprochen.” Deshalb sind zu dem ersten Treffen die Eltern ebenfalls eingeladen. Der “frühe Vogel” fängt den Wurm: Der Austausch kostet bei einer Anmeldung bis zum 28. April 599 Euro, danach 699 Euro pro Person. Weitere Auskünfte erteilt Christian Schulte-Backhaus telefonisch unter 0291/94-1282 oder per Mail unter christian.schulte-backhaus@hochsauerlandkreis.de.

Quelle: Martin Reuther (V.i.S.d.P.) / Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon