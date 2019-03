brilon-totallokal: Das unangefochtene Original in Sachen Weiberfrühstück findet wie gewohnt am Weiberfastnachts-Donnerstag, in diesem Jahr der 28. Februar 2019, ab 09:31 Uhr in der Rösenbecker Schützenhalle statt. Ab 12:00 Uhr ist die Schützenhalle dann auch für die Allgemeinheit geöffnet.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon