brilon-totallokal: Olsberg. Der Verein „Eltern Kinder und Mehr Familiennetzwerk e.V.“ freut sich über eine Spende über 1.000 EUR, welche die 1. Vorsitzenden des Musikvereins „Eintracht“ Olsberg sowie der Schützenbruderschaft „St. Michael“ Olsberg, Dirk Brambring und Tobias Klauke, am 1.3.2019 in Bigge überreichten.

Beim Weihnachtskonzert hatte eine Kinder-Gruppe um Elisabeth Patzsch einen Sternentanz aufgeführt und sich so als Spendenzweck ins Konzertprogramm eingebracht. Die Spendensumme, so der Vorstand des Vereins, werde in Musikinstrumente und Turnmatten investiert: „Gerne möchten wir neue Musikinstrumente anschaffen, mit denen die Kinder vielfältige Töne und Klänge entdecken können. Daneben wollen wir neue Turnmatten ergänzen, damit alle Kinder in den Gruppen auf einem weichen Boden spielen können.“ Dirk Brambring freut sich, dass die Kinder durch die neuen Musikinstrumente schon im jungen Alter Spaß an der Musik entwickeln können: „Die meisten heutigen Musiker der ‚Eintracht‘ haben auch klein angefangen – mit Rasseln, Blockflöten, Plastik-Trompeten und Co. Wer weiß, vielleicht können wir ja schon bald einige der heutigen Kinder in Konzerten und auf Schützenfesten musizieren sehen?“

Die beiden Vereine freuen sich, mit ihrer Kooperation nicht nur schöne Konzerterlebnisse zu schaffen, sondern auch den Nachwuchs im Stadtgebiet zu unterstützen und bedanken sich bei den Besuchern des Konzertes für ihre großzügige Spendenbereitschaft.

