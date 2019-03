REMBE erhält AEO-Status

Brilon-Totallokal: Kunden weltweit können noch schneller beliefert werden & das Team wächst gesund und stabil

brilon-totallokal: International agierende Unternehmen, von denen es in Brilon jede Menge gibt, stehen seit vielen Jahren immer wieder vor neuen Herausforderungen. Das betrifft neben der Zertifizierung der produzierten Ware diverse Auditierungen sowie die Erfüllung von verschiedensten Normen und Richtlinien, auch im Hinblick auf die Ausfuhr der hergestellten Güter und deren Import durch die internationalen Kunden.

AEO steht für Authorised Economic Operator. Die Zertifizierung als AEO, ausgestellt durch das zuständige Hauptzollamt, bestätigt dem jeweiligen Unternehmen Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit auf höchstem Niveau.

REMBE hat sich dieser Prüfung mit Erfolg unterzogen und ist dadurch in der Lage, seine Produkte für Explosionsschutz und Druckentlastung durch vereinfachte Zollabwicklung weltweit noch schneller liefern zu können. Der jeweilige Kunde kann zudem den Import schneller vollziehen.

„Unsere Produkte sind essenziell für den sicheren und kontinuierlichen Betrieb von Industrieanlagen. Der Stillstand einer Anlage kostet, egal in welcher Branche, mehrere Hunderttausend Euro und mehr pro Tag. Deshalb ist eine schnellstmögliche Ersatzteillieferung eines unserer zentralen Bestrebungen.“ erklärt Stefan Penno, in zweiter Generation Geschäftsführer der REMBE Unternehmensgruppe.

Neben der AEO-Zertifizierung arbeiten die Briloner Sicherheitsspezialisten in interdisziplinären Teams an der Beschleunigung der internen Abläufe, von der Kundenanfrage bis zur Auslieferung. Wer Teil der REMBE Familie werden will, hat dazu aktuell die Gelegenheit als technischer Einkäufer (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) oder Vertriebsingenieur Berstscheiben (m/w/d). Interessierte können sich über bewerber@rembe.dedem Unternehmen vorstellen.

Über REMBE

REMBE ist der Spezialist für Druckentlastung und Explosionsschutz weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden branchenübergreifend Sicherheitskonzepte für Anlagen und Apparaturen. Sämtliche Produkte werden in Deutschland gefertigt und erfüllen die Ansprüche nationaler und internationaler Regularien. Zu den Abnehmern der REMBE-Produkte zählen Marktführer diverser Industrien, darunter auch Nahrungsmittel-, Holz-, Chemie- und Pharmaindustrie.

Das ingenieurtechnische Know-how basiert auf mehr als 45 Jahren Anwendungs- und Projekterfahrung. Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen vereint REMBE Expertise mit höchster Qualität und engagiert sich weltweit in diversen Fachgremien. Kurze Abstimmungswege erlauben schnelle Reaktionen und kundenindividuelle Lösungen für alle Anwendungen: vom Standardprodukt bis zur Hightech-Sonderkonstruktion.

BU.: Seit 45 Jahren schützen die REMBE Mitarbeiter weltweit die Leben von Industriemitarbeitern. Das 250 Personen fassende Team freut sich auf Zuwachs

