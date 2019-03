Hier zu den Bildern: Rosenmontag in Thülen

Brilon-Totallokal: Die Närrinnen und Narren im Altkreis feierten ausgelassen Straßenkarneval. Am letzten Donnerstag begann auch im hiesigen Raum die heiße Phase der Karnevals-Session 2018/2019.

brilon-totallokal: Viele bunt kostümierte Kinder zogen von Haus zu Haus und erfreuten die Bewohner mit ihrem Karnevalslied. In den Gaststätten und Schützenhallen wurde, nicht nur von den „Weibern“, bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Beim Tanzturnier für Garden und Showballetts in Hoppecke siegte in der Kategorie „Garde“ Messinghausen vor Leiberg und Bruchhausen. Den Sieg in der Kategorie „Showballetts“ konnte Madfeld und Leiberg (punktgleich) vor Elleringhausen nach Hause holen.

Auch zogen, strotz des stürmischen Wetters, zahlreiche Karnevals- und Rosenmontagszüge durch die Städte und Dörfer. Den Auftakt machten die Närrinnen und Narren bereits am Samstag in Liesen und am Sonntag in Oberschledorn. Am Rosenmontag starteten die Närrinnen und Narren in Bruchhausen traditionell bereits um 10.44 Uhr gefolgt von Madfeld, Medebach, Medelon, Thülen und Züschen am Nachmittag. Die karnevalistischen Motivwagen waren prachtvoll mit lokalen, nationalen und internationalen Ereignissen wie auch fantasievoll geschmückt. Auch die zahlreichen bunten Fußgruppen, Spielmannszüge und Musikkapellen begeisterten die vielen Zuschauer am Straßenrand und animierten zum Schunkeln, Singen und Feiern.

