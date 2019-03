Neue VHS-Kurse in Olsberg

Brilon-Totallokal: Acrylmalerei intensiv lernen

brilon-totallokal: In diesem Intensivkurs lernen die Teilnehmenden in einer kleinen Gruppe die Acrylmalerei kennen und fertigen unter professioneller Leitung Schritt für Schritt ihre eigenen Wunschbilder an. Der Kurs beginnt am 20. März und findet an zwei Mittwochen abends jeweils von 18:00 bis 20:15 Uhr im Atelier Guhlow in Bestwig-Nuttlar statt.

Kreative Spachtelkunst in Acryl

Die Teilnehmenden lernen in privater Atmosphäre unter fachkundiger Anleitung die Grundtechniken für die moderne abstrakte Acrylmalerei auf Leinwand kennen. Anschließend kann jeder sein eigenes selbst gemaltes Bild mit nach Hause nehmen. Der Workshop findet am Samstag, den 23. März, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Atelier Guhlow in Bestwig-Nuttlar statt.

Fotografieren mit der digitalen Spiegelreflexkamera

Im Mittelpunkt dieses Workshops steht das praktische Arbeiten (Aufnahme) mit der digitalen Spiegelreflexkamera. Die Grundlagen der Fotografie, wie Blendeneinstellung, Verschlusszeit oder Weißabgleich, werden gemeinsam erarbeitet und während der Fotoexkursionen praktisch umgesetzt. Wie gehe ich mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen um? Wie erreiche ich eine geringe oder hohe Tiefenschärfe? Die Fotopraxis besteht aus praktischen Übungen und bietet die Möglichkeit das Erlernte praktisch anzuwenden. Die Ergebnisse werden anhand der Fotos besprochen. Der Wochenend-Workshop findet am Freitag, den 29. März, von 18:00 bis 21:00 Uhr, sowie am Samstag, den 30. März, von 10:00 bis 16:00 Uhr im Katholischen Familienzentrum St. Martin statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind online unter www.vhs-bmo.de sowie telefonisch unter 02962-3080 möglich.

