Diese Teams greifen 2019 an

Brilon-Totallokal: Am Samstag und Sonntag (9./10. März) ist es wieder soweit

brilon-totallokal: Insgesamt 14 Teams (6x Frauen, 8x Männer) gehen bei den 2. Deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball im hessischen Willingeam am Fuße der Ettelsberg-Seilbahn an den Start. Gespielt wird erstmals mit drei Feld- sowie einem Auswechselspieler.

„Freuen uns auf das Event“

Die besten deutschen Snow-Volleyball Teams springen in Willingen in den Schnee. Unter ihnen sind auch die Champions aus dem letzten Jahr: Lena Overländer und Paul Becker, die mit ihren Teams die Mission Titelverteidigung angehen möchten: „Wir freuen uns einfach auf das Event. In der neuen Konstellation, mit drei Feldspielern pro Team, gehen wir sehr entspannt an das Turnier heran. Es ist schön, dass wir wieder im Schnee stehen und unseren Titel verteidigen können“, blickt Paul Becker voraus, der – neben seinem etatmäßigen Partner Jonas Schröder – noch mit den Brüdern Georg und Peter Wolf angreifen wird.

Bekannte Gesichter

Bei den Frauen ist vom letztjährigen Siegerduo, Lena Overländer und Karoline Fröhlich, Lena Overländer auch bei der 2. Snow-DM dabei. 2019 hat sie neben ihrer Zwillingsschwester Sarah Overländer noch Annika Stenchyl sowie Charlotta Werscheck mit an Bord. Dabei sind Lena Overländer, Paul Becker sowie Jonas Schröder nicht die einzigen Spieler, die 2019 schon zum zweiten Mal im Schnee stehen. Bereits bei der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr haben Nina Heinrich, Juliane Ketzer, Pia Lemberger und Carmen Straub bei den Frauen sowie Jonathan Adler und Toni Schneider bei den Männern ihre ersten Flugversuche auf dem weißen Untergrund gemacht.

Vorfreude bei der Stadt Willingen

Erstmals wird das hessische Willingen Austragungsort der Snow-DM sein. Für den Wintersportort eine ganz neue Erfahrung: „Für unsere Gemeinde ist es eine Auszeichnung, dass die Verantwortlichen des Deutschen Volleyball-Verbandes Willingen als Austragungsort für die 2. Deutschen Snow-Volleyball Meisterschaften ausgesucht haben. Wir freuen uns sehr auf diesen großartigen Sport-Event, der ganz sicherlich zu den besonderen Sportereignissen in diesem Jahr in unserer Gemeinde gehören und damit für Einheimische sowie Gäste ein schönes Erlebnis sein wird“, sagt Thomas Trachte, Bürgermeister der Gemeinde Willingen.

Zeitplan

Die Gruppenspiele starten Samstag um 09:00 Uhr. Sonntag beginnt der Tag mit den Halbfinals ab 11:00 Uhr. Die Finals steigen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Frauen) und 15:45 Uhr (Männer). Der Eintritt ist frei. Außerdem überträgt Sportdeutschland.TV alle Spiele im Livestream .

Frauen-Teams nach Rangliste

Team 1: Lena Overländer (TV Voerde) | Sarah Overländer (TV Voerde) | Annika Stenchyl (TSV Bayer Leverkusen) | Charlotta Werschek (VC Neuwied 77)

Team 2: Chenoa Christ (USC Münster) | Lilian Engemann (TSV Sonthofen) | Denise Senst (TSV Sonthofen) | Carolin Tiegel (TSV Sonthofen)

Team 3: Sarah Hogenmüller (TV 1848 Erlangen) | Pia Lemberger (SV Ka-Beiertheim) | Barbara Schulz- Müller (TV Rottenburg) | Carmen Straub (Beach-Volleyball BaWü e.V.)

Team 4: Lea Geistlinger (USV Halle) | Pia Geistlinger (USV Halle) | Theresa Meixner (SSV Chemnitz) | Michelle Pavek (SSV Chemnitz)

Team 5: Nina Henrich (L.O. Volleys e.V.) | Susann Hengst (L.O. Volleys e.V.) | Juliane Ketzer (L.O. Volleys e.V.)

Team 6: Hannah Dücking (VC Neuwied 77) | Jule Hellmann (VC Neuwied 77) | Jule Kröger (VC Neuwied

77) | Zoe Liedtke (VC Neuwied 77)

Männer-Teams nach Rangliste

Team 1: Paul Becker (Deutsche Energie Beachteam – United Volleys) | Jonas Schröder (Deutsche Energie Beachteam – United Volleys) | Georg Wolf (TV/DJK Hammelburg) |Peter Wolf (TV/DJK Hammelburg)

Team 2: Jonas Hessling (HSG Uni Rostock)| Jörg Rübensam (HSG Uni Rostock) | Toni Schneider (SSC Palmberg Schwerin Beachteam) | Tom Stübe (Stralsunder VV)

Team 3: Leo Hauschild (Beach Me e.V.) | Marian Heldt (Beach Me e.V.) | Mattes Kröger (Beach Me e.V.) Levin Wolf (Beach Me e.V.)

Team 4: Johannes Delinsky (SC Ransbach-Baumbach) | Sebastian Korbach (TV Feldkirchen) |Alexander Krippes (BC Dembach) | Peter Wagler (TV Feldkrichen)

Team 5: Fin Baron (ATSV) | Mattis Lehmann (Eckernförder MTV) | Mats Radzuweit (Eimsbütteler TV) | Tim Rüterhenke (EMTV)

Team 6: Jonathan Adler (SV Blau-Gelb Stolpen) | Christian Rüger (TSV Graupa) | Philip Schulze (VC Zschopau)

Team 7: Peter Nogueira Schmid (FC Wierschem) | Max Pähler (TV sebamed Bad Salzig) |Marko Sudy (VBF Benrath)

Team 8: Peter Krautwurst (TV 1874 Bergen-Enkheim e.V.) | Nikolaus Mikulaschek (TV 1874 Bergen- Enkheim e.V.) |Robert Schäl (TV 1874 Bergen-Enkheim e.V.) | Götz Steinfeld (TV 1874 Bergen-Enkheim e.V.)

Quelle: Lars Gäbler, Referent Presse/Social Media

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon