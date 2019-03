Zweiländercup Biathlon mit HSV-WSV-Meisterschaft in der Willinger EWF Arena

Brilon-Totallokal: Der wohl letzte Biathlon-Schülerwettbewerb dieses Winters fand mit Unterstützung des SC Willingen statt

brilon-totallokal: Ausrichter war der SC Neuastenberg-Langewiese, der auf Grund der fehlenden Schneedecke nach Willingen ausweichen konnte, denn dort hatte man nach dem Weltcupspringen mit dem vorhandenen Schnee eine ausreichend lange Runde angelegt. Der Wettkampf selbst war, besonders für die jüngeren Schülerklassen, schon beschwerlich ob der nasskalten Temperaturen und des schweren Schnees. Der Wind im Schießstand ließ manchen Schützen an seinen Fähigkeiten zweifeln. Über die gesamte Distanz waren die Bedingungen aber für alle gleich.

Das Rennen war ein sogenanntes Supereinzel mit maximal vier Technikelementen, die bei Nichterfüllen ebenso mit Zeitzuschlag belegt wurden wie Fehlschüsse.

52 Starter waren gemeldet, von denen 49 in die Wertung kamen. Die Ergebnisse der Luftgewehrklassen S 12 bis S 15 wurde in den Doppeljahrgängen 12/13 und 14/15 als Maßstab für die Westdeutschen Schülermeistertitel im Biathlon herangezogen. Nachfolgend werden die Podestplätze aufgeführt (die komplette Ergebnisliste wird ins Internet gestellt).

Armbrustklassen S 7 bis S 10

S 7w Emely Braun Pl.1 (SC Neuastenberg-Langewiese, kurz SCNL))

S 8m Jan Filter Pl.1 (VfL Bad Berleburg, kurz VfLBB))

S 8w Femke Weyer Pl. 1 (SK Winterberg, kurz SKW)

S 9m Felix Körner Pl. 1 SK W)

Max Mammey Pl.2 (SCNL)

Simon Körner Pl.3 (SKW)

S 9w Sophia Kromm Pl.1 (SKW)

Carolin Swidergol Pl.2 (SCNL)

Tiziane Falke Pl.3 (SCNL)

S 10mSönke Weyer Pl.1 SKW)

Henri Balkenhol Pl.2 (SCNL)

S 10w Marie Schulte Pl.1 (SCNL)

Luftgewehrklassen S 11 bis S 15

S 11mFelix Witten Pl.1 (VfLBB)

Paul Willmes Pl.2 (SCNL)

Lard Krähling Pl.2 (SCNL)

S 11w Alicia Klaner Pl.1 (SKW)

Maike Doetkotte Pl.2(SKW)

S 12m Bjarne Klein Pl.1 (VfLBB)

Konrad Kalski Pl.2 (SCNL)

Maximilian Breudel Pl.2 (VfLBB)

S 12w Lotta Bultmann Pl.1 (VfLBB)

Suvi Dickel Pl.2 (VfLBB)

Charlotte Grosche Pl.3 (SKW) und Sophia Janson (VfLBB) zeitgleich

S 13mVitus Vonnahme Pl.1 (SCNL)

Phil Klaner Pl.2 (SKW)

S 13w Julia Schüttler Pl.1 (SKW)

Mariella Kießler Pl.2 (SKW)

S 14mLars Chlebowski Pl.1(SCNL)

S 14w Lina Niebling Pl.1 (SKG Gersfeld)

S 15mAnsgar Klein Pl.1 (VfLBB)

Finn-Luis Tielke Pl.2(SCNL)

Jona Bröker Pl.3 (SCNL)

S 15w Georgy Langer Pl.1 (SC Willingen)

Lotta Kesper Pl.2 (SC Willingen)

Jule Richmann Pl. 3 (SCNL)

Westdeutsche Schülermeister wurden dadurch in den Doppeljahrgängen S12/13:

Vitus Vonnahmevor Bjarne Klein und Konrad Kalski und bei den Mädchen

Julia Schüttler vor Lotta Bultmann und Suvi Dickel

Beim Doppeljahrgang S 14/15 gab es folgenden Endstand:

Ansgar Kleinvor Finn-Luis Tielke und Jona Bröker und bei den jungen Damen

Jule Richmann vor Lena Müsse (VfLBB) und Pauline Brune (SCNL)

Hessische Schülermeisterin S 14/15 wurde

Georgy Langer vor Lotta Kesper und Lina Niebling

Die Gesamtsiegerehrung Schülerbiathlon der Saison 2018/19 findet am 6.4.2019 beim VfL Bad Berleburg statt.

