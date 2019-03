Brilon-Totallokal: „Natürlich lecker und selbst gemacht“

brilon-totallokal: Gemeinsam kochen und genießen: Dazu sind Mütter und Väter und Großeltern mit Kindern in im Alter von 6 bis 12 Jahren eingeladen. „Natürlich lecker und selbst gemacht“, so ist der Familienkochkurs des Caritasverbandes Brilon überschrieben. Während des Kurses bereiten die Generationen gemeinsam gesunde, leckere und schnelle Gerichte zu, die dann in geselliger Runde probiert werden. Angeleitet werden die Kochfans von Hauswirtschaftsmeisterin Huberte Mähler. Alle Familien erhalten eine Rezeptesammlung zum Nachkochen. Der Kurs findet in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Paderborn e.V., dem Caritas-Warenkorb und dem Markant Markt Urban statt. Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt für die vier Termine 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder.

Gekocht wird immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr im Caritas-Kindergarten St. Andreas, und zwar am 20. und 27. März sowie am 3. und 10. April. Anmeldung bis zum 13. März unter 02961 97190 oder u.schrader@caritas-brilon.de

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

