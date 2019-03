Briloner Volksbank Kneipennacht – zehn Mal Live-Musik in zehn Lokalen

Brilon-Totallokal: Vorverkauf ist gestartet

brilon-totallokal: Die Briloner Volksbank Kneipennacht ist bereits seit 2014 ein fester Bestandteil in Brilons Veranstaltungskalender. Am Samstag, den 6. April, gibt es auf den Bühnen in zehn Briloner Lokalen Live-Musik für jeden Geschmack.

Die Veranstalter bieten auch in diesem Jahr ein attraktives Musikprogramm zum günstigen Preis, der sich seit 2014 nicht verändert hat.

Im Labyrinth gibt es Irish-Folk mit dem Duo Glengar. In diesem Jahr ist auch das Hotel am Wallgraben wieder dabei. Tres Tosteron,

ein Cover-Trio aus dem Ruhrgebiet, sorgt dort mit den Songs der letzten 50 Jahre für Stimmung. Die heimische Band „Rustikarl“ wird im Bexkeller ihre Fans begeistern. Dort beginnt die Live-Musik mit einem Vorprogramm wegen der Live-Übertragung des Fußballspiels Bayern

gegen Dortmund erst um 20.30 Uhr. Die AcousticRock Company „The Top Dogs“ ist an diesem Abend im Celtic Corner zu Gast. In der Stadtschenke sorgen auch in diesem Jahr die „Country Boys“ für Stimmung. „We Live In The Woods” ist als Hausband im Hotel Starke zu Gast und in der Pizzeria Nido sorgt „Salva“ für italienisches Flair. Die Ruhrpottgruppe „Moodish“ aus Duisburg sorgt mit den besten Party-Songs in Tommy’s Restaurant für Stimmung. „Encoveree“ wird den Kump rocken und „La Cubana“ bringt einen Hauch karibischer Lebensfreude in die Gaststätte „Zum Törchen“.

Das Eintritts-Bändchen, das für alle zehn Lokale gültig ist, gibt es im Vorverkauf bei der BWT, im Getränkehandel Peter Bergmann, bei

den beteiligten Lokalen und in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten für 10 Euro. Für Kurzentschlossene gibt es Karten zu 15 Euro an der Abendkasse.

