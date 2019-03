Brilon-Totallokal: Als Festprediger in der Abschlussmesse zum 170 jährigen Jubiläum der Gebetstage, begrüßte Propst Dr. Reinhard Richter…

brilon-totallokal: Die Gebetstage der Marianischen Sodalität Brilon sind am Karnevalsdienstag feierlich beendet worden. Als Festprediger in der Abschlussmesse zum 170 jährigen Jubiläum der Gebetstage, begrüßte Propst Dr. Reinhard Richter den ehemaligen Präses der Sodalität und jetzigen Polizeipfarrer Georg Ischler aus Walsrode. Ischler freute sich sichtlich, nach fast 30 Jahren seiner Briloner Zeit, einmal wieder bei den Gebetstagen dabei zu sein. In seiner engagierten Festpredigt ermutigte er die Gläubigen, auf das Thema der Gebetstage hinweisend „… habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“, doch nicht das Vertrauen auf Gott zu verlieren, trotz vieler Probleme in dieser Zeit und in der Kirche. Die Sodalen haben traditionell diese, auch arbeitsreichen Tage, mit dem „Wurst Essen“ im Kolpinghaus beendet.

Als besonderes Angebot in der Fastenzeit laden die Sodalen, seit vielen Jahren, zu Frühschichten, jeweils donnerstags morgens ein. Die nächste Frühschicht ist am Donnerstag, 21.März um 6.15 Uhr in der Nikolaikirche. Anschließend bietet die Marianische Sodalität für alle ein gemeinsames Frühstück im Sodalenzimmer, in der angrenzenden Heinrich-Lübke Schule an, um nach dem gemeinschaftlichen Gottesdienst den Tag zu beginnen.

Quelle: Andreas Gosmann

