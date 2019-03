Feuerwehr Brilon erneut im Unwettereinsatz – 25 Einsätze am Sonntag

Brilon-Totallokal: Feuerwehr Brilon im Unwettereinsatz.

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon war am Sonntag ab 15.45 Uhr erneut im Unwettereinsatz. Zunächst beseitigte die Löschgruppe Hoppecke auf der L743 zwischen Brilon-Wald und Bruchhausen einen Baum. Bei einem weiteren Einsatz musste in Brilon-Wald ein Baum von der Bahnstrecke nach Willingen entfernt werden. Im weiteren Verlauf erfolgten weitere Einsätze durch umgestürzte Bäume in Alme auf der B 480 Richtung Brilon, der L 637 in Richtung Büren, der L 637 bei Madfeld, in Bontkirchen, auf der Kreisstraße zwischen Bontkirchen und Hoppecke, auf der Straße zwischen Altenbüren und Esshoff sowie in Wülfte, Bontkirchen und in Hoppecke.

Aufgrund der besonderen Gefahrenlage mussten die L 743 zwischen Brilon-Wald und Bruchhausen letztendlich bis auf weiteres voll gesperrt werden, ebenso die L 637 in Madfeld zwischen dem Abzweig Bleiwäsche und dem Abzweig Gut Almerfeld. Auch der Burhagener Weg Richtung Hiebammen Hütte und ein Wirtschaftsweg am Poppenberg wurden bis auf weiteres gesperrt.

In der Briloner Kernstadt waren Bäume an der Wittekindstraße und am Poppenberg umgestürzt. Am Müggenborn drohte ein Baum auf ein Haus zu kippen. Der Baum wurde mit der Drehleiter entfernt. Auch in Alme war ein Baum auf einem Haus gefallen und musste entfernt werden. Am Poppenberg, in Wülfte und in Bontkirchen wurden Telefon- und teilweise Stromleitungen durch umfallende Bäume beschädigt.

Die Feuerwehr Brilon war mit dem Löschgruppen Alme, Altenbüren, Bontkirchen, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Nehden, Wülfte und dem Löschzug Brilon bei insgesamt 25 Einsätzen bis 21:00 Uhr im Einsatz.

Quelle: Marcus Bange

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon