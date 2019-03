Sturmeinsätze in Brilon

Brilon-Totallokal: 12 Einsatzkräfte waren hier 1 1/2 Stunden im Einsatz.

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon wurde am Samstagabend zu sechs Sturmeinsätzen alarmiert. Gegen 17.30 Uhr stürzte ein Baum auf der B 480 zwischen Alme und Wülfte auf die Fahrbahn. Die Löschgruppe Alme räumte die Fahrbahn. Daneben wurden im Umfeld angebrochene Äste mit Hilfe der Drehleiter entfernt. 12 Einsatzkräfte waren hier 1 1/2 Stunden im Einsatz. Die Löschgruppen Scharfenberg und Wülfte wurden zu umgestürzten Bäumen in der Unteren Straße, auf der Kreisstraße 57 und an der Möhneburg alarmiert.

Der Löschzug Brilon rückte gegen 18.15 Uhr zu einem Einsatz am Frankenweg aus. Auf einem Parkplatz war ein Baum auf ein abgestellten PKW gefallen. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Baum wurde mit der Motorsäge zerkleinert und entfernt. Acht Einsatzkräfte waren 1 1/2 Stunden im Einsatz. Zur Schadenshöhe liegen hier keine Angaben vor.

Die Löschgruppe Madfeld wurde um 19.25 Uhr zum sechsten Einsatz alarmiert. Auf der L 637 im Bereich Madfeld musste ebenfalls ein Baum von der Fahrbahn entfernt werden.

