Tolle Stimmung und viele Tore

Brilon-Totallokal: 26 Jugendteams in 4 Turnieren

brilon-totallokal: Beim alljährlichen Jugendhallenturnier des TuS Petersborn-Gudenhagen spielten 26 Jugendteams aus der Region in 4 Turnieren ihren Sieger aus. Unter dem Jubel ihrer zahlreich mitgereisten Anhänger waren Jugendteams der G-, E-, D- und C-Junioren auf der Jagd nach den Pokalen. Leider musste das F-Jugendturnier aufgrund von kurzfristigen Absagen ausfallen.

Der Startschuss fiel am Samstagvormittag mit dem Turnier der D-Jugend. Der FSV Wünnenberg/Leiberg gewann dieses Turnier; dicht gefolgt von der SG Altenbüren/Scharfenberg und dem TuS Petersborn-Gudenhagen. Am frühen Nachmittag wurde das C-Jugendturnier angepfiffen. Platz 1 und 2 ging an die JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal/Velmede-Bestwig; den 3. Platz erreichte der TuS Petersborn-Gudenhagen. Am Sonntagmittag zeigten die Kleinsten ihr Können. Erster wurde der SV Brilon 1, der SSV Meschede wurde 2. und der TSV Bigge-Olsberg 1 errang den 3. Platz.

Beim letzten Turnier des Spieltages ermittelten die E-Juniorenihren Besten. Nach einer sehr spannenden Gruppenphase konnte der TuS Petersborn-Gudenhagen als Sieger vom Platz gehen. Zweiter wurde der FSV Bad Wünnenberg-Leiberg. Dritter wurde die JSG Alme/Rösenbeck-Nehden/Thülen. Der TuS Petersborn-Gudenhagen bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern, den teilnehmenden Mannschaften, den Schiedsrichtern sowie allen Gästen für ein äußerst gelungenes Jugendhallenturnier 2019.

Quelle: Isabell Frigger

