Brilon-Totallokal: Familien treffen sich zum Bibeltag

brilon-totallokal: Wer ist denn dieser Jesus? Mit dieser Frage beschäftigen sich an einem Samstag Anfang März 14 Familien des Katholischen Familienzentrums im Rahmen eines Familienbibeltages. Erstmals fand die Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Kita St. Elisabeth statt und Gemeindereferentin Ute Stock führte mit durch den Tag.

Die Erzieherinnen der Kitas St. Elisabeth, St. Maria und St. Petrus und Andreas erarbeiteten dazu zunächst in Kleingruppen mit den Themen Taufe, Senfkorn, Frieden und Liebe und was wäre, wenn Jeus heute wieder zu uns in die Welt käme.

Auf vielfältige kreative Weise wurden dann Gebetswürfel gestaltet, Hosentaschenkreuze gestaltet (Ich halte dich und du hältst mich), Friedenstauben auf Leinwände gedruckt, Jesus- Familienkerzen gestaltet, religiöse Kreuzworträtsel gelöst, ein religiöses Würfelspiel gespielt und Senfkörner gesät.

Nach dem Mittagessen wurde dann auch am Schwungtuch deutlich:

Wir sind bunt, Jesus Freunde und jeder ist von Gott gemacht und gehört zu unserer Gemeinschaft dazu.

ALLE sind mit der Veröffentlichung einverstanden

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon