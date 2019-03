Ich bin dann mal weg…

Brilon-Totallokal: Nach fast 46 Jahren verlässt unsere Helga (Frau Strake) die Kita St. Ludgerus Alme in den Ruhestand.

brilon-totallokal: Am Freitag, 22.02.2019 hat Helga Strake es (endlich) geschafft, der letzte Arbeitstag stand auf dem Plan. Wie nicht anders von Helga zu erwarten, machte sie sich an diesem Tag noch mal so richtig schick den „Man weiß ja nie was so kommt“. Auch wenn sie im Vorfeld jegliche Festlichkeiten verneinte, ließen wir es uns natürlich nicht nehmen, Helga zu überraschen.

Alle Kinder und Erzieherinnen versammelten sich in der Turnhalle, um unsere seit fast 46 Jahren geschätzte und beliebte Erzieherin zu verabschieden.

Da unsere Helga seit einigen Jahren die Wülfter Kinder mit dem Bus begleitet, bekam sie von den Kindern eine „Bus-Box“, in der von jedem Kind eine individuell gestaltete Busfahrkarte gelegt wurde. Entsprechend des Bewegungsliedes („Bus-Lied“) durfte Helga die Fahrkarten von den Kindern einsammeln. Bevor es dann zum Pommes-essen in die Gruppen ging, verabschiedeten sich die Kinder mit einem Lied und wurden dann von Helga zum gemeinsamen Imbiss eingeladen.

Als das tägliche Abschiedslied im Kindergarten gesungen wurde, ließen es sich zahlreiche Eltern nicht nehmen, mit Helga auf ihre fast 46 Jahre anzustoßen und ihr für den Ruhestand alles Gute zu wünschen. Was Helga natürlich nicht wusste, ihren sonst freien Nachtmittag haben ihre Kolleginnen für sie verplant. Während sie sonst mit den Wülfter Kindern allein im Bus fährt, überraschte sie an diesem Tag eine Abordnung von Kolleginnen, um mit ihr diese letzte Fahrt gemeinsam zu erleben.

Auch in Wülfte wurde sie ein letztes Mal von den Eltern in Empfang genommen und gebührend verabschiedet. Anders als sonst musste Helga dann wieder mit in den Kindergarten, wo ihre Familie, der Träger, der Elternrat als auch alle Kolleginnen und ehemalige Kolleginnen und sie warteten. Beim gemütlichen Kaffeetrinken wurde gemeinsam auf eine lange Kindergartenzeit zurückgeblickt.

Wir vom Kindergartenteam Wünschen unserer Helga für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und sagen DANKE für die schöne mit ihr.

Quelle: Julia Greve, Kindertageseinrichtung St. Ludgerus

