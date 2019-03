Kulibri e.V. präsentiert: Naktarios Vlachopoulos

Brilon-Totallokal: „Niemand weiß, wie man mich schreibt“

brilon-totallokal: Nektarios Vlachopoulos, Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund.

Er tritt seit März 2008 auf Literaturveranstaltungen zwischen Flensburg und Zürich auf. 2011 gewann er das große Finale der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaft in der Hamburger O2-World, 2012 die Rheinland-Pfälzische und 2015 die Baden-Württembergische Poetry Slam Meisterschaft.

Seine Texte zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus. In seinem ersten Soloprogramm „Niemand weiß, wie man mich schreibt“ mischt er das Beste aus acht Jahren Bühnenerfahrung mit vergnüglichen Alltagsgeschichten und peinlichen Improvisationen.

Mit dieser Veranstaltung geht Kulibri noch einmal an seine eigenen Wurzeln zurück. In den Raum indem vor mittlerweile 28 Jahren die ersten Veranstaltungen stattfanden. Lange Zeit war die Lok die Heimat des Kulturvereins bevor wegen des erhöhten Platzbedarfes ins Bürgerzentrum Kolpinghaus gewechselt wurde. Noch eimal eine Kabarettveranstaltung im kleinen Rahmen, bevor die Lok und deren Räume entgültig geschlossen werden. Für alle „Nostalgiker“ und für alle Kulibri Zuschauer, welche damals noch nicht dabei waren, eine letzte Gelegenheit, diese besondere Atmosphäre noch einmal zu genießen. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Auszug aus den Pressekritiken zum Programm :

Gewinner des Kabarett Kaktus 2016

Ausschnitte aus der Laudatio von Klaus Weinzierl:

Ein Artikulations-Akrobat, schnell, superschnell, jeden Augenblick überraschend, intelligent, witzig, komisch, ein Sprachkünstler mit Haltung in diesen scheinbar so unübersichtlichen Zeiten. So einer auf der Bühne ist für die Schule ein Verlust, für das Kabarett in diesem Land eine Entdeckung.

Bielefelder Kabarettpreis 2017 (Jury- und Publikumspreis)

Goldener Rostocker Koggenzieher (2017)

Nektarios Valchopoulos spinnt. Echt nicht normal, wie der abgeht. Wie ein

Nachrichtensprecher im Fast- Forward- Modus, nur lustiger. Und so spinnt er in einem fort,

eine fein ziselierte Geschichte an die nächste.

Mal geht’s um Rechtspopulismus, mal um mitgebrachte Rotweingläser bei der

Studentenparty, mal um die Liebe, mal um morphogenetische Spektralbarometer. Wenn er

dann den Rapper-Turbo zündet, muss man die Ohren in die Hand nehmen, um

hinterherzukommen, so überfallartig purzeln die sorgsam formulierten Wortkaskaden aus

ihm raus. Doch die Schnellsprecherei allein macht ihn nicht aus. Auch bei handelsüblichem Tempo hört man diesem einnehmenden Kerl mit den lustig hüpfenden Augenbrauen gerne zu. Weil er was zu sagen hat…………

Die Karten kosten 15 € im Vorverkauf und 17 € an der Abendkasse Vorverkauf :

· BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

· online unter : ticket-regional.de

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon