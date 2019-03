Brilon-Totallokal: Mitglied im ChorVerband Nordrhein-Westfalen e.V. Mitglied im Deutschen Chorverband e.V.

brilon-totallokal: 26 der insgesamt 29 derzeit im ChorVerband Altkreis Brilon organisierten Chöre folgten der Einladung der 1. Vorsitzenden, Frau Anneliese Ortmann, zur Delegiertenversammlung in den Josef-Prior-Saal im Josefheim Bigge.

Nach der musikalischen Eröffnung durch den Chor TonArt Olsberg, begrüßte die 1. Vorsitzender die Vertreter der Chöre. Grußworte sprachen Frau Inka Hees, als Vorsitzende desgastgebenden Chores, Herr Peter Rosenfeld als stellvertretende Bürgermeister sowie Frau Sabine Bartmann, Ortsvorsteherin von Olsberg.

Der Geschäftsbericht sowie der Rechenschaftsbericht von der Kassiererin Rita Pollmeier wurden von den Anwesenden einstimmig genehmigt.

Bei den anschließenden Wahlen wurden die 1. Vorsitzende, Frau Anneliese Ortmann, der 2. Vorsitzende und Internetbeauftragte, Herr Dirk Schnapp, die Jugendreferentin Petra Niggemann sowie der stellv. Schatzmeister, Herr Meinolf Guntermann, in Ihren Ämtern bestätigt. Leider konnte die Stelle des/der Kreischorleiter/in nicht besetzt werden. Neu in den Vorstand wurde Rosi Wagener als Beisitzerin und Karin Kraft als Pressereferentin gewählt.

Zum Abschluss der sehr harmonisch verlaufenden Sitzung wurden alle Anwesenden zu dem im laufenden Jahr angebotenen Veranstaltungen eingeladen. Am 13.04.2019 findet in der Schule in Thülen eine Schulung für Chorleiter/innen und Sänger/innen zum Thema „Die positive Kraft des Singens“ statt. Wer einmal das Erlebnis „Chor für einen Tag“ ausprobieren will, ist beim „chorus diem“ richtig. Am 16. November 2019 kann man im Pfarrzentrum in Brilon nach Herzenslust gemeinsam singen. Informationen hierzu finden Sie auch im Internet unter: https://www.cvakb.de/index.php.

BU.: Der Vorstand des ChorVerbandes Altkreis Brilon

Foto: ChorVerband

Quelle: Karin Kraft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon