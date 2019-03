Fazit Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2019

Richtige Entscheidung, die Ausbildungsbörse als gemeinsame Veranstaltung der Städte Brilon und Olsberg durchzuführen…

brilon-totallokal: Schon zwei Wochen sind seid der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2019 vergangen. Am 26.02. konnten über 120 Aussteller aus Brilon, Olsberg und Umgebung über 1.700 Besucher in der Schützenhalle Brilon begrüßen. Dies sorgte für viele zufriedene Gesichter auf allen Seiten. U.a. wurde das Azubi-Speed-Dating der IHK sehr gut angenommen. Alleine hier führten die teilnehmenden Unternehmen über 45 Gespräche mit interessierten Jugendlichen. „Auch im zweiten Jahr zeigt sich, es war genau die richtige Entscheidung, die Ausbildungsbörse als gemeinsame Veranstaltung der Städte Brilon und Olsberg durchzuführen. Wir werden dies auch 2020 in der Schützenhalle in Brilon wiederholen.“, so das Fazit der Organisatoren.

Quelle: Brilon / Wirtschaft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon