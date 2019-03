Fortbildungen bei KSB HSK mit Verlängerung der ÜL-C-Lizenz

Brilon-Totallokal: Sport mit Älteren – Grundlagen und Vertiefung sowie Sportabzeichenprüfer

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet zwei Fortbildung zum Thema „Sport mit Älteren“ sowie eine Fortbildung zum Thema “Prüfer Deutsches Sportabzeichen” an.

Am 06.04. geht es um das Thema “Sport mit Älteren-Grundlagen”. Darauf aufbauend folgt am 07.04. “Sport mit Älteren-Vertiefung”. Ebenfalls am 06.04. geht es um “Prüfer Deutsches Sportabzeichen”. Hierfür ist ein vorgeschaltetes online-Modul zu absolvieren.

All diese Fortbildungen finden in der Dreifachsporthalle des Berufskollegs Olsberg von 09:00-16:00 Uhr statt.

Hier werden vielfältige Hintergründe und Praxisbeispiele vermittelt. Für dieses Fortbildungen, welche mit je 8 Lerneinheiten für die Verlängerung der Übungsleiter-C-Lizenz anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden.

Die Kosten betragen jeweils 40,- € mit Vereinsempfehlung, sonst 70,- €.

Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de im Bereich Qualifizierung.

Weitere Informationen unter 02904-9763250 in der Geschäftsstelle des KSB.

