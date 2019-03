Brilon: TVB Volleyballer 3. Platz zum Saisonende

Brilon-Totallokal: TV BRILON 1884 e.V. – Souveräner Sieg gegen Lemgo

brilon-totallokal: Endlich einmal agierten Brilons Volleyballer in der Landesliga so wie es sich Trainer Mertin wünschte. Der TV Lemgo erwies sich vor heimischen Publikum als dankbarer Gegner. Noch in der Hinrunde taten sich die TVB Herren, trotz eines 3:0 Sieges schwer. Diesmal setzten sie den Gegner von Anfang an mit harten und plazierten Aufgaben unter Druck, so daß diese ihr recht gutes Angriffsspiel nicht in Szene setzen konnten. Zu gut waren an diesem Tag Angriff und Feldabwehr und folgerichtig wurde der erste Satz mit 25:16 gewonnen. Im zweiten Satz brachte eine tolle Aufgabenserie von Kapitän Benedikt Sommer die Briloner gleich auf die Gewinnerstrasse. Souverän zogen sie diesen Satz durch und Trainer Mertin konnte alle Spieler einsetzen und keiner enttäuschte.

Mit 25:15 brachte man auch diesen Satz sicher nach Hause. Nachdem der Block sich auch noch auf den 2,05 m großen Mittelangreifer des Gegners eingesteltt hatte, war den Lemgoern der letzte Trumpf aus der Hand genommen. Mit 25:13 mehr als deutlich wurde der 3:0 Sieg eingefahren. Sicher waren die Lemgoer nicht die stärksten Gegner, aber der TVB hat ihnen mit seinem starken Auftritt auch keine echte Chance gelassen. So souverän muss man auch einen etwas schwächeren Gegner erst einmal besiegen.

Es spielten : Benedikt Elias, Simon Gosmann, Alexander Gräwingholt, Stephan Jätzel, Simon Hahnel, Daniel Hohmann, Philipp Münstermann, Michael Nissen, Benedikt Sommer ,

Trainer: W.-A. Mertin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon