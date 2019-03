Sensburg: Gesetzesänderung vermeidet Diesel-Fahrverbote

Brilon-Totallokal: Auch Pendler und Diesel-Besitzer im Sauerland profitieren

brilon-totallokal: Berlin/ Hochsauerlandkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg begrüßt die Änderung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes, mit der der Deutsche Bundestag am gestrigen Donnerstag drohenden Fahrverboten in vielen deutschen Städten entgegen getreten ist. „Die drohenden Fahrverbote waren in den vergangenen Monaten der Grund für den teils dramatischen Preisverfall bei Diesel-Fahrzeugen. Von der Gesetzesänderung profitieren daher nicht nur viele Pendler im Sauerland, sondern vor allem auch die vielen Diesel-Besitzer“, so Sensburg.

Die Gesetzesnovelle regelt, dass Fahrverbote nicht mehr erforderlich sind, wenn der Stickoxid-Ausstoß von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel nicht überschritten wird. In NRW trifft dies etwa auf die Städte Hagen und Siegen zu, aber auch das viel-diskutierte Diesel-Fahrverbot auf der A 40 im Ruhrgebiet kann so aller Voraussicht nach vermieden werden.

Hintergrund dieser Regelung ist: Man kann davon ausgehen, dass in Fällen geringerer Grenzwertüberschreitungen von bis zu 50 Mikrogramm andere Maßnahmen als Verkehrsverbote ausreichen, um den Grenzwert zu erreichen. Für solche Maßnahmen stehen den betroffenen Kommunen 1,5 Milliarden Euro im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017-2020“ zur Verfügung. Dieses Geld kann beispielweise in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur oder den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden, damit der Grenzwert von 40 Mikrogramm erreicht wird. Fahrverbote dürfen dabei nur das letzte Mittel sein.

„Die jetzt getroffene Regelung, die Fahrverbote in vielen Fällen verhindert, ist eine gute Nachricht für Bürger, Handwerk und Mittelstand und schafft Rechtssicherheit für die Kommunen, in denen Fahrverbote drohen“, so Sensburg.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

