Weltmeister Stephan Leyhe beim Gesundheitstag in Willingen

brilon-totallokal: Willingen. Am 30. März lädt das Gesundheitsnetzwerk PORT Willingen-Diemelsee e.V. zu einem Gesundheitstag nach Willingen ins Besucherzentrum ein. Im Fokus stehen Themen wie gesunde Ernährung, Entspannung im stressigen Alltag und Bewegungsangebote, die Spaß machen. Als besonderes Highlight wird der frischgebackene Weltmeister Stephan Leyhe vom Ski Club Willingen Tipps zu gesunder Ernährung geben, mit den Besuchern Sport machen und auch für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen. Für die Moderation ist kein geringerer als Weltcup-Schanzensprecher Gunnar Puk zuständig.

Beim Street Food Markt gibt es gesunde Köstlichkeiten aus aller Welt, frisch für alle Gäste zubereitet. Wer Profiköchen gern einmal über die Schulter schauen möchte, kann sich beim Showcooking Tipps und Tricks abschauen. Wie viel Zucker in unserem Essen steckt, können Große und Kleine Rätselfreunde beim Zuckerquiz erfahren.

Bei den Workshops und Mitmachangeboten wie Fit mit Stick, Dance-Fit oder Yoga stellt das Gesundheitsnetzwerk einige Bewegungs- und Entspannungsangebote der Region vor. Hier kann man direkt mitmachen und gleich das ganze Kursangebot kennen lernen. Die Kids können sich beim Bungee Run oder mit den Aktionen aus dem Spielmobil austoben.

Mit einem individuellen „Check-up Pass“ geht es dann auf die Gesundheitsstraße. Hier beraten und erklären Profis alles rund um das Thema Gesundheit, geben Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Lebensqualität.

Der Gesundheitstag wird um 11.00Uhr durch den Willinger Bürgermeister Thomas Trachte und Skisprung-Weltmeister Stephan Leyhe eröffnet. „Den gesamten Tag über werden Workshops zu den Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung angeboten und wir freuen uns über Besucher aus nah und fern“, freut sich 1. Vorsitzender Volker Becker. Auch das Gesundheitsnetz PORT wird sich und seine Arbeit vorstellen. Die vielfältigen Angebote werden von Akteuren aus der Region zur Verfügung gestellt. Der Eintritt zum Gesundheitstag ist frei.

Fragen an unseren neuen Weltmeister

Im Sporttalk blickt Moderator Gunnar Puk nicht nur gemeinsam mit Stephan Leyhe auf eine wahnsinnig erfolgreiche Saison mit dem dritten Platz bei der Vierschanzentournee und der Goldmedaille bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld zurück, sondern möchte mehr erfahren. Gibt es etwas, dass Sie von unserem Weltmeister wissen möchten? UPLAND-TIPS leitet Ihre Fragen gern zur Beantwortung am Gesundheitstag am 30. März weiter? Schreiben Sie uns eine E-Mail bis 27. März an info@upland-tips.de mit ihren Fragen!

BU: Der Frischgebackene Weltmeister Stephan Leyhe ist Stargast beim Gesundheitstag

Der geplante Programmablauf

11:00 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Trachte 11:00 Uhr Eröffnung der Gesundheitsstraße 11:30 Uhr Eröffnung Street Food Market 11:30 Uhr Show Cooking „Schnell aber gesund kochen“ 11:45 Uhr Workshop Dance Fit – 15 min 12.00Uhr Rückenfit – 15min 12.15Uhr Entspannungstechniken – 15min 12:30 Uhr Geführte E-Bike Tour zum Kennenlernen – 15min 12:30 Uhr Nordic Walking Schnupperkurs – 15min 13:00 Uhr Autogrammstunde und mit Skisprung-Weltmeister Stephan Leyhe 13:30 Uhr 5-Elemente Yoga Schnupperkurs– 15 min 13:45 Uhr Tanzen auf vier Beinen – 15min 14:00 Uhr Workshop „Fit mit Stick“ – 15 min 14:15 Uhr Sport-Workshop mit Skisprung-Weltmeister Stephan Leyhe 14:30 Uhr Workshop Dance Fit Fun – 15 Minuten 14:45 Uhr Geführte E-Bike Tour zum Kennenlernen – 15min 15.00 Uhr Rückenfit – 15min 15:15 Uhr Show Cooking mit Skisprung-Weltmeister Stephan Leyhe 15:30 Uhr 5-Elemente Yoga Schnupperkurs – 15 min 15:45 Uhr Workshop „Fit mit Stick“ – 15 Minuten 16:00 Uhr Workshop für die Kleinen – Hip Hop Kids – 15 min 16:30 Uhr Verkündung der Tombola-Gewinner

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

